В Екатеринбурге 3-летнему ребенку удалили опухоль мозга размером с грецкий орех

В Екатеринбурге медики удалили опухоль в мозге трехлетней девочке. У ребенка случился геморрагический инсульт на фоне аневризмы. Операцию провели в Городской клинической больнице №40. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала ТВ-3. История спасения трехлетней екатеринбурженки выйдет в пятницу, 17 марта.
«У девочки случилось кровоизлияние в мозг, вызванное разрывом сосуда, которое называют также геморрагическим инсультом. У маленьких детей такое происходит крайне редко и входит в десятку первых причин детской смертности. В головном мозге у девочки образовалась гематома размером с грецкий орех. Дополнительное обследование выявило аневризму», — сказано в сообщении.
Во время подготовки к операции выяснилось, что у аневризмы в мозге ребенка редкое расположение. Врачам предстояло не просто провести вмешательство, но и выбрать способ, которым это следует сделать. «Если у человека выявляется аневризма и было кровоизлияние, то существует большой риск повторного кровоизлияния. Вплоть до летального исхода. Необходимо хирургическое вмешательство», — передает слова главного нейрохирурга Свердловской области и УрФО, заместителя главного врача ГКБ №40 Екатеринбурга Владимира Колотвинова пресс-служба канала ТВ-3.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прооперировали мужчину с редкой врожденной аномалией двенадцатиперстной кишки. Хирургическое вмешательство провели в Свердловской областной клинической больницы №1.
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