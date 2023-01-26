В Екатеринбурге прооперировали мужчину с редкой врожденной аномалией

Специалисты СОКБ №1 прооперировали пациента с редкой врожденной патологиейФото: Департамент информационной политики Свердловской области
Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) прооперировали мужчину с врожденной патологией. У пациента была редкая аномалия двенадцатиперстной кишки. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Свердловчанина Виктора Кобякова доставили в критическом состоянии в реанимацию ГКБ №40. Врачи выполнили исследование желудка и двенадцатиперстной кишки. Медики заключили, что причиной тяжелого состояния стала редкая врожденная патология. Врачебный консилиум принял решение перевести пациента в СОКБ №1 для проведения операции. Хирургическое вмешательство позволило пациенту навсегда забыть о болях», — сказано в сообщении ДИПа.
Ранее URA.RU писало, что свердловские врачи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Мужчине удалили два злокачественных новообразования, которые дали метостазы в сосуды сонной артерии.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) прооперировали мужчину с врожденной патологией. У пациента была редкая аномалия двенадцатиперстной кишки. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Свердловчанина Виктора Кобякова доставили в критическом состоянии в реанимацию ГКБ №40. Врачи выполнили исследование желудка и двенадцатиперстной кишки. Медики заключили, что причиной тяжелого состояния стала редкая врожденная патология. Врачебный консилиум принял решение перевести пациента в СОКБ №1 для проведения операции. Хирургическое вмешательство позволило пациенту навсегда забыть о болях», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее URA.RU писало, что свердловские врачи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Мужчине удалили два злокачественных новообразования, которые дали метостазы в сосуды сонной артерии.