Актер Михаил Боярский готов завершить карьеру

Михаил Боярский заявил, что готов перестать играть в кино
Российский актер театра и кино Михаил Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Об этом рассказал сам Боярский в программе «Светская хроника». Он сообщил, что хочет больше внимания удалять семье.
«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — рассказал Михаил Боярский в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.
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