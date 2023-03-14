Актер Михаил Боярский готов завершить карьеру

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, портрет, боярский михаил
Михаил Боярский заявил, что готов перестать играть в кино Фото:

Российский актер театра и кино Михаил Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Об этом рассказал сам Боярский в программе «Светская хроника». Он сообщил, что хочет больше внимания удалять семье.

«Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — рассказал Михаил Боярский в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.

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Российский актер театра и кино Михаил Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Об этом рассказал сам Боярский в программе «Светская хроника». Он сообщил, что хочет больше внимания удалять семье. «Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», — рассказал Михаил Боярский в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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