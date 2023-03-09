09 марта 2023

Курганцы заработают до 460 тысяч рублей на службе по контракту

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
В Куртамыше прошла встреча с представителями комиссариата по поводу службы по контракту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области, которые заключат краткосрочные контракты на военную службу и примут участие в спецоперации, смогут заработать до 460 тысяч рублей. Об условиях отбора граждан на службу по контракту рассказали представители военных комиссариатов, говорится в официальной группе администрации Куртамышского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Обязательные ежемесячные выплаты военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Оклад по воинскому званию: лейтенант. Итого — от 221 603 рублей до 461 603 рублей», — указано в сообщении. Кроме этого, контрактники могут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей от правительства области и получение удостоверения «Ветеран боевых действий».

Ранее URA.RU писало, что представители военкомата Кургана выставили мобильный пункт в центре города для заключения с гражданами контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Заключить контракт приглашают граждан от 18 до 60 лет с опытом службы в армии. У кандидатов не должно быть проблем со здоровьем, а также судимостей по тяжким преступлениям.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на защиту мирного населения Донбасса.

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Жители Курганской области, которые заключат краткосрочные контракты на военную службу и примут участие в спецоперации, смогут заработать до 460 тысяч рублей. Об условиях отбора граждан на службу по контракту рассказали представители военных комиссариатов, говорится в официальной группе администрации Куртамышского округа в социальной сети «ВКонтакте». «Обязательные ежемесячные выплаты военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Оклад по воинскому званию: лейтенант. Итого — от 221 603 рублей до 461 603 рублей», — указано в сообщении. Кроме этого, контрактники могут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 120 тысяч рублей от правительства области и получение удостоверения «Ветеран боевых действий». Ранее URA.RU писало, что представители военкомата Кургана выставили мобильный пункт в центре города для заключения с гражданами контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Заключить контракт приглашают граждан от 18 до 60 лет с опытом службы в армии. У кандидатов не должно быть проблем со здоровьем, а также судимостей по тяжким преступлениям. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на защиту мирного населения Донбасса.
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