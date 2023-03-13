Тюменский бизнес готов менять собственные технологии на одежду из Китая

Предприниматели Тюменской области расширят пул партнеров в Китайской Народной Республике

14 марта 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Новые договоры предприниматели планируют подписать на российско-китайском форуме Canton Fair Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские бизнесмены намерены предложить китайским рынкам технологии и агропромышленные товары в обмен на текстиль и электронику. О планах найти новых партнеров на апрельском форуме Canton Fair рассказал URA.RU источник в деловых кругах Тюменской области. «У нас есть компании, которые с Китаем сотрудничают, но надо увеличивать объемы — причем, сейчас мы готовы работать и на импорт, и на экспорт. У многих потребность огромная, особенно у тех, кто занимается одеждой, обувью, кожгалантереей, электроникой», — сообщил URA.RU источник. По данным торгово-промышленной палаты Тюменской области, форум стартует 16 апреля. Его проведут сразу в двух городах КНР — Гуаньчжоу и Шеньчжене. Предполагается, что в Тюменскую делегацию войдут представители разных сфер промышленности, в том числе, IT, сельское хозяйство и легкий сектор. Названия компаний-участников на данный момент неизвестны. Ранее агентство рассказало, что тюменских бизнесменов на востоке интересует не только Китай. Сейчас тюменская делегация готовится так же к бизнес-миссии в Индию, где будет искать партнеров в фармакологии и легкой промышленности.

Тюменские бизнесмены намерены предложить китайским рынкам технологии и агропромышленные товары в обмен на текстиль и электронику. О планах найти новых партнеров на апрельском форуме Canton Fair рассказал URA.RU источник в деловых кругах Тюменской области. «У нас есть компании, которые с Китаем сотрудничают, но надо увеличивать объемы — причем, сейчас мы готовы работать и на импорт, и на экспорт. У многих потребность огромная, особенно у тех, кто занимается одеждой, обувью, кожгалантереей, электроникой», — сообщил URA.RU источник. По данным торгово-промышленной палаты Тюменской области, форум стартует 16 апреля. Его проведут сразу в двух городах КНР — Гуаньчжоу и Шеньчжене. Предполагается, что в Тюменскую делегацию войдут представители разных сфер промышленности, в том числе, IT, сельское хозяйство и легкий сектор. Названия компаний-участников на данный момент неизвестны. Ранее агентство рассказало, что тюменских бизнесменов на востоке интересует не только Китай. Сейчас тюменская делегация готовится так же к бизнес-миссии в Индию, где будет искать партнеров в фармакологии и легкой промышленности.