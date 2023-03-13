13 марта 2023

Тюменский бизнес готов менять собственные технологии на одежду из Китая

Предприниматели Тюменской области расширят пул партнеров в Китайской Народной Республике
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Новые договоры предприниматели планируют подписать на российско-китайском форуме Canton Fair Фото:

Тюменские бизнесмены намерены предложить китайским рынкам технологии и агропромышленные товары в обмен на текстиль и электронику. О планах найти новых партнеров на апрельском форуме Canton Fair рассказал URA.RU источник в деловых кругах Тюменской области.

«У нас есть компании, которые с Китаем сотрудничают, но надо увеличивать объемы — причем, сейчас мы готовы работать и на импорт, и на экспорт. У многих потребность огромная, особенно у тех, кто занимается одеждой, обувью, кожгалантереей, электроникой», — сообщил URA.RU источник.

По данным торгово-промышленной палаты Тюменской области, форум стартует 16 апреля. Его проведут сразу в двух городах КНР — Гуаньчжоу и Шеньчжене. Предполагается, что в Тюменскую делегацию войдут представители разных сфер промышленности, в том числе, IT, сельское хозяйство и легкий сектор. Названия компаний-участников на данный момент неизвестны.

Ранее агентство рассказало, что тюменских бизнесменов на востоке интересует не только Китай. Сейчас тюменская делегация готовится так же к бизнес-миссии в Индию, где будет искать партнеров в фармакологии и легкой промышленности.

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Тюменские бизнесмены намерены предложить китайским рынкам технологии и агропромышленные товары в обмен на текстиль и электронику. О планах найти новых партнеров на апрельском форуме Canton Fair рассказал URA.RU источник в деловых кругах Тюменской области. «У нас есть компании, которые с Китаем сотрудничают, но надо увеличивать объемы — причем, сейчас мы готовы работать и на импорт, и на экспорт. У многих потребность огромная, особенно у тех, кто занимается одеждой, обувью, кожгалантереей, электроникой», — сообщил URA.RU источник. По данным торгово-промышленной палаты Тюменской области, форум стартует 16 апреля. Его проведут сразу в двух городах КНР — Гуаньчжоу и Шеньчжене. Предполагается, что в Тюменскую делегацию войдут представители разных сфер промышленности, в том числе, IT, сельское хозяйство и легкий сектор. Названия компаний-участников на данный момент неизвестны. Ранее агентство рассказало, что тюменских бизнесменов на востоке интересует не только Китай. Сейчас тюменская делегация готовится так же к бизнес-миссии в Индию, где будет искать партнеров в фармакологии и легкой промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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