Индия примет участие в импортозамещении лекарств, пропавших с полок тюменских аптек

Партнеры в Дели могут повлиять на дефицит некоторых антибиотиков и БАДов в Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский бизнес намерен найти новых партнеров в сфере фармакологии и легкой индустрии в Индии. Об этом в анонсе апрельской бизнес-миссии в Дели сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области.

«Наиболее перспективным является участие компаний из секторов: легкая промышленность, химическая, фармацевтика, IT индустрия, машиностроение, автомобилестроение, инновационные технологии. В программе бизнес-миссии запланирован российско-индийский деловой форум, В2В-встречи, посещение промышленных зон», — говорится в сообщении.

Точный состав делегации на данный момент неизвестен, однако представители бизнес-сообщества уверены, что в сотрудничестве с Индией заинтересованы не только тюменские экспортеры. «У нас в области сейчас много еще проблем с импортозамещением в разных сферах, по-прежнему нет замен по одежде, регулярно пропадают лекарственные препараты, в этом направлении надо думать в первую очередь», — пояснил URA.RU источник в тюменских бизнес-кругах.

Ранее агентство рассказало о том, что тюменский экспортный бизнес берет все большую ориентацию на Восток. В феврале тюменская нефтесервисная компания заключила контракт с добывающим гигантом Египта. А до этого первая партия тюменского леса отправилась в ОАЭ