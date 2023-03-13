Тюменские пациенты с шизофренией рискуют остаться без важного препарата

Тюменские пациенты с шизофренией рискуют остаться без препарата «Рисполепт»

У бельгийского препарата есть российские аналоги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Из тюменских аптек исчез бельгийский препарат «Рисполепт», который врачи назначают пациентам с шизофренией. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев.

«Его [„Рисполепта“] давно не было у поставщиков. Около полугода его нет. Есть отечественные аналоги „Рисперидон“, например. Это строго рецептурные препараты и они должны назначаться только врачом», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница тюменской аптеки «Панацея».

О том, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) подтвердила и сотрудница аптеки «ЮниФарм». Также на тюменском сервисе по поиску лекарств lek-info.ru препарат «Рисполепт» доступен под заказ только в четырех аптеках города.

Бельгийский препарат «Рисполепт» выписывают при лечении психических заболеваний у взрослых и детей с 13 лет. В том числе, при шизофрении, маниакальных эпизодах, связанных с биполярным расстройством и других.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.