13 марта 2023

Тюменские пациенты с шизофренией рискуют остаться без важного препарата

Тюменские пациенты с шизофренией рискуют остаться без препарата «Рисполепт»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
У бельгийского препарата есть российские аналоги Фото:

Из тюменских аптек исчез бельгийский препарат «Рисполепт», который врачи назначают пациентам с шизофренией. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев.

«Его [„Рисполепта“] давно не было у поставщиков. Около полугода его нет. Есть отечественные аналоги „Рисперидон“, например. Это строго рецептурные препараты и они должны назначаться только врачом», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница тюменской аптеки «Панацея».

О том, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) подтвердила и сотрудница аптеки «ЮниФарм». Также на тюменском сервисе по поиску лекарств lek-info.ru препарат «Рисполепт» доступен под заказ только в четырех аптеках города.

Бельгийский препарат «Рисполепт» выписывают при лечении психических заболеваний у взрослых и детей с 13 лет. В том числе, при шизофрении, маниакальных эпизодах, связанных с биполярным расстройством и других.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.

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Из тюменских аптек исчез бельгийский препарат «Рисполепт», который врачи назначают пациентам с шизофренией. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев. «Его [„Рисполепта“] давно не было у поставщиков. Около полугода его нет. Есть отечественные аналоги „Рисперидон“, например. Это строго рецептурные препараты и они должны назначаться только врачом», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница тюменской аптеки «Панацея». О том, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара — прим. URA.RU) подтвердила и сотрудница аптеки «ЮниФарм». Также на тюменском сервисе по поиску лекарств lek-info.ru препарат «Рисполепт» доступен под заказ только в четырех аптеках города. Бельгийский препарат «Рисполепт» выписывают при лечении психических заболеваний у взрослых и детей с 13 лет. В том числе, при шизофрении, маниакальных эпизодах, связанных с биполярным расстройством и других. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из тюменских аптек исчезла «Виагра». Теперь покупателям предлагают ее российские аналоги, стоимость которых начинается от 75 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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