Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом беспилотнике ВСУ

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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Звук был вызван истребителем, проходившим звуковой барьер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Брянской области опровергли сообщения о якобы украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом рядом с химзаводом. Сообщается, что звук был вызван самолетом, проходившим звуковой барьер.

«Фейк. Снова „МиГ“ летел», — заявила представитель регионального правительства в беседе с РИА Новости.

Во вторник в сети появилась информация, что запущенный с территории Украины беспилотник предпринял безуспешную попытку атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. По версии telegram--канала Mash, дрон был сбит российской системой «Панцирь», передает MK.

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Власти Брянской области опровергли сообщения о якобы украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом рядом с химзаводом. Сообщается, что звук был вызван самолетом, проходившим звуковой барьер. «Фейк. Снова „МиГ“ летел», — заявила представитель регионального правительства в беседе с РИА Новости. Во вторник в сети появилась информация, что запущенный с территории Украины беспилотник предпринял безуспешную попытку атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. По версии telegram--канала Mash, дрон был сбит российской системой «Панцирь», передает MK.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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