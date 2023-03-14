Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом беспилотнике ВСУ 14 марта 2023 в 16:06 Размер текста - 17 + Звук был вызван истребителем, проходившим звуковой барьер Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Брянской области опровергли сообщения о якобы украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом рядом с химзаводом. Сообщается, что звук был вызван самолетом, проходившим звуковой барьер. «Фейк. Снова „МиГ“ летел», — заявила представитель регионального правительства в беседе с РИА Новости. Во вторник в сети появилась информация, что запущенный с территории Украины беспилотник предпринял безуспешную попытку атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. По версии telegram--канала Mash, дрон был сбит российской системой «Панцирь», передает MK . Власти Брянской области опровергли сообщения о якобы украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом рядом с химзаводом. Сообщается, что звук был вызван самолетом, проходившим звуковой барьер. «Фейк. Снова „МиГ“ летел», — заявила представитель регионального правительства в беседе с РИА Новости. Во вторник в сети появилась информация, что запущенный с территории Украины беспилотник предпринял безуспешную попытку атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. По версии telegram--канала Mash, дрон был сбит российской системой «Панцирь», передает MK. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям