Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом беспилотнике ВСУ

Звук был вызван истребителем, проходившим звуковой барьер
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Брянской области опровергли сообщения о якобы украинском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом рядом с химзаводом. Сообщается, что звук был вызван самолетом, проходившим звуковой барьер.
«Фейк. Снова „МиГ“ летел», — заявила представитель регионального правительства в беседе с РИА Новости.
Во вторник в сети появилась информация, что запущенный с территории Украины беспилотник предпринял безуспешную попытку атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. По версии telegram--канала Mash, дрон был сбит российской системой «Панцирь», передает
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