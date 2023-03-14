Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Слабые стороны президента США Джо Байдена — это проблемы с позиционированием себя и отсутствие жесткой единой политической воли в его политике. Украинский лидер Владимир Зеленский же является лишь марионеткой, которого можно заменить любым другим человеком. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, большую часть решений в течение года за Байдена принимает кто-то другой.
«Если мы говорим о Байдене, то тут несколько моментов. Первое — он имеет серьезные проблемы с личной харизмой и с личным позиционированием. Принимающий решения за его спиной и управляющий Америкой от его имени, но не он сам. Слабость Америки в том, что она не принимает важных для себя решений. Она концентрируется на одной искусственно-созданной проблеме: противостояние с Россией, накачивание украинского конфликта. При этом проигрывая и внутриамериканские экономические проблемы, и ситуацию на южных границах США, и противостояние с Китаем. Отсутствие единой воли при принятии решений не дает возможности быстро реагировать, так как большая команда за спиной Байдена должна согласовывать свои действия. Это является серьезным минусом. Мы видим, как сейчас с трудом ищутся попытки найти выход из экономического хаоса. Это проблема Америки — отсутствие жесткого центрального руководства», — сказал Дмитрий Солонников.
Для президента США, как обычного человека в такой политике есть свои плюсы, отметил политолог. «Сам Байден, мы понимаем, может иметь для себя положительные моменты. Больше половины времени в течение года он отдыхает, а решения принимает кто-то другой. Он их озвучивает. У него такая роль. Пока Америка в такой конфигурации держится. Байден какой есть, такой есть. Когда-то это был великолепный дипломат, очень много сделавший для мировой дипломатической системы, для отношений Советского Союза и Америки, а сейчас пожилой человек. У многих в такой ситуации есть проблемы с головой. Это объективная реальность», — объяснил эксперт.
По его словам, Зеленский — это не участник конфликта. «Это механизм, полностью управляемый из Вашингтона. О субъектности Зеленского говорить бессмысленно. На его месте может быть любая другая марионетка, любая другая кукла. Там нет сильных или слабых сторон, потому что сторон нет», — добавил собеседник URA.RU.
Ранее ветеран ВС США Ноктис назвал слабую сторону президента России Владимира Путина. По его мнению, РФ имеет недостаточно жесткую позицию по отношению к Украине. По его мнению, эта же черта российского лидера показывает, что он не тот монстр, которого из него пытаются сделать на Западе.
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Слабые стороны президента США Джо Байдена — это проблемы с позиционированием себя и отсутствие жесткой единой политической воли в его политике. Украинский лидер Владимир Зеленский же является лишь марионеткой, которого можно заменить любым другим человеком. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, большую часть решений в течение года за Байдена принимает кто-то другой. «Если мы говорим о Байдене, то тут несколько моментов. Первое — он имеет серьезные проблемы с личной харизмой и с личным позиционированием. Принимающий решения за его спиной и управляющий Америкой от его имени, но не он сам. Слабость Америки в том, что она не принимает важных для себя решений. Она концентрируется на одной искусственно-созданной проблеме: противостояние с Россией, накачивание украинского конфликта. При этом проигрывая и внутриамериканские экономические проблемы, и ситуацию на южных границах США, и противостояние с Китаем. Отсутствие единой воли при принятии решений не дает возможности быстро реагировать, так как большая команда за спиной Байдена должна согласовывать свои действия. Это является серьезным минусом. Мы видим, как сейчас с трудом ищутся попытки найти выход из экономического хаоса. Это проблема Америки — отсутствие жесткого центрального руководства», — сказал Дмитрий Солонников. Для президента США, как обычного человека в такой политике есть свои плюсы, отметил политолог. «Сам Байден, мы понимаем, может иметь для себя положительные моменты. Больше половины времени в течение года он отдыхает, а решения принимает кто-то другой. Он их озвучивает. У него такая роль. Пока Америка в такой конфигурации держится. Байден какой есть, такой есть. Когда-то это был великолепный дипломат, очень много сделавший для мировой дипломатической системы, для отношений Советского Союза и Америки, а сейчас пожилой человек. У многих в такой ситуации есть проблемы с головой. Это объективная реальность», — объяснил эксперт. По его словам, Зеленский — это не участник конфликта. «Это механизм, полностью управляемый из Вашингтона. О субъектности Зеленского говорить бессмысленно. На его месте может быть любая другая марионетка, любая другая кукла. Там нет сильных или слабых сторон, потому что сторон нет», — добавил собеседник URA.RU. Ранее ветеран ВС США Ноктис назвал слабую сторону президента России Владимира Путина. По его мнению, РФ имеет недостаточно жесткую позицию по отношению к Украине. По его мнению, эта же черта российского лидера показывает, что он не тот монстр, которого из него пытаются сделать на Западе.