Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Политолог Солонников: за Байдена принимаются решения большую часть года, а Зеленский — марионетка

15 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

США погрязли во внутренних проблемах из-за Украины, сказал Дмитрий Солонников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слабые стороны президента США Джо Байдена — это проблемы с позиционированием себя и отсутствие жесткой единой политической воли в его политике. Украинский лидер Владимир Зеленский же является лишь марионеткой, которого можно заменить любым другим человеком. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, большую часть решений в течение года за Байдена принимает кто-то другой. «Если мы говорим о Байдене, то тут несколько моментов. Первое — он имеет серьезные проблемы с личной харизмой и с личным позиционированием. Принимающий решения за его спиной и управляющий Америкой от его имени, но не он сам. Слабость Америки в том, что она не принимает важных для себя решений. Она концентрируется на одной искусственно-созданной проблеме: противостояние с Россией, накачивание украинского конфликта. При этом проигрывая и внутриамериканские экономические проблемы, и ситуацию на южных границах США, и противостояние с Китаем. Отсутствие единой воли при принятии решений не дает возможности быстро реагировать, так как большая команда за спиной Байдена должна согласовывать свои действия. Это является серьезным минусом. Мы видим, как сейчас с трудом ищутся попытки найти выход из экономического хаоса. Это проблема Америки — отсутствие жесткого центрального руководства», — сказал Дмитрий Солонников. Для президента США, как обычного человека в такой политике есть свои плюсы, отметил политолог. «Сам Байден, мы понимаем, может иметь для себя положительные моменты. Больше половины времени в течение года он отдыхает, а решения принимает кто-то другой. Он их озвучивает. У него такая роль. Пока Америка в такой конфигурации держится. Байден какой есть, такой есть. Когда-то это был великолепный дипломат, очень много сделавший для мировой дипломатической системы, для отношений Советского Союза и Америки, а сейчас пожилой человек. У многих в такой ситуации есть проблемы с головой. Это объективная реальность», — объяснил эксперт. По его словам, Зеленский — это не участник конфликта. «Это механизм, полностью управляемый из Вашингтона. О субъектности Зеленского говорить бессмысленно. На его месте может быть любая другая марионетка, любая другая кукла. Там нет сильных или слабых сторон, потому что сторон нет», — добавил собеседник URA.RU. Ранее ветеран ВС США Ноктис назвал слабую сторону президента России Владимира Путина. По его мнению, РФ имеет недостаточно жесткую позицию по отношению к Украине. По его мнению, эта же черта российского лидера показывает, что он не тот монстр, которого из него пытаются сделать на Западе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слабые стороны президента США Джо Байдена — это проблемы с позиционированием себя и отсутствие жесткой единой политической воли в его политике. Украинский лидер Владимир Зеленский же является лишь марионеткой, которого можно заменить любым другим человеком. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, большую часть решений в течение года за Байдена принимает кто-то другой. «Если мы говорим о Байдене, то тут несколько моментов. Первое — он имеет серьезные проблемы с личной харизмой и с личным позиционированием. Принимающий решения за его спиной и управляющий Америкой от его имени, но не он сам. Слабость Америки в том, что она не принимает важных для себя решений. Она концентрируется на одной искусственно-созданной проблеме: противостояние с Россией, накачивание украинского конфликта. При этом проигрывая и внутриамериканские экономические проблемы, и ситуацию на южных границах США, и противостояние с Китаем. Отсутствие единой воли при принятии решений не дает возможности быстро реагировать, так как большая команда за спиной Байдена должна согласовывать свои действия. Это является серьезным минусом. Мы видим, как сейчас с трудом ищутся попытки найти выход из экономического хаоса. Это проблема Америки — отсутствие жесткого центрального руководства», — сказал Дмитрий Солонников. Для президента США, как обычного человека в такой политике есть свои плюсы, отметил политолог. «Сам Байден, мы понимаем, может иметь для себя положительные моменты. Больше половины времени в течение года он отдыхает, а решения принимает кто-то другой. Он их озвучивает. У него такая роль. Пока Америка в такой конфигурации держится. Байден какой есть, такой есть. Когда-то это был великолепный дипломат, очень много сделавший для мировой дипломатической системы, для отношений Советского Союза и Америки, а сейчас пожилой человек. У многих в такой ситуации есть проблемы с головой. Это объективная реальность», — объяснил эксперт. По его словам, Зеленский — это не участник конфликта. «Это механизм, полностью управляемый из Вашингтона. О субъектности Зеленского говорить бессмысленно. На его месте может быть любая другая марионетка, любая другая кукла. Там нет сильных или слабых сторон, потому что сторон нет», — добавил собеседник URA.RU. Ранее ветеран ВС США Ноктис назвал слабую сторону президента России Владимира Путина. По его мнению, РФ имеет недостаточно жесткую позицию по отношению к Украине. По его мнению, эта же черта российского лидера показывает, что он не тот монстр, которого из него пытаются сделать на Западе.