Пермяков зовут на работу по упаковке iPhone за зарплату в 300 тысяч

Работодатель предлагает вакансии упаковщиков техники Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на складе электроники и бытовой техники в Москве. В обязанности входят упаковка и погрузка товара, в том числе новых iPhone. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить более 300 тысяч рублей. Как пояснил URA.RU менеджер по набору персонала, окончательные условия утверждаются при личном собеседовании в столичном отделе кадров.

«Отдел кадров находится в Москве, метро Тульская. Там на собеседовании с соискателем будут определены условия и утвержден производственный участок, на который направят сотрудника. Возможность упаковки техники Apple предлагается, соискатель вправе выбрать эту вакансию. Зарплата за одну смену составляет пять тысяч рублей. Можно устроиться на вахту в 60 смен, таким образом зарплата составит 300 тысяч рублей, даже больше, если работать по ночам. Ночные смены стоят дороже», — рассказал корреспонденту URA.RU менеджер.

Он также добавил, что сотрудникам предоставляются униформа, жилье и бесплатные обеды. Имеется возможность размещения семейных пар. От Перми до Москвы соискатели добираются самостоятельно, стоимость проезда позже компенсируют при предъявлении билета в бухгалтерии. На производственный объект сотрудников доставляют служебным транспортом.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Московской области с зарплатой в 240 тысяч рублей. Трудиться необходимо на крупном хлебокомбинате, занимаясь погрузкой и упаковкой товара.