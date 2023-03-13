Сургутяне обвинили фирму по подбору машин в разводе клиентов на деньги

Жители Сургута (ХМАО) обвинили сотрудников фирмы по подбору и диагностике машин «Автоподбор №1» в разводе клиентов на деньги. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Антон Давиденко.
«Обратился к ним для того, чтобы произвести разовый осмотр авто. Стоимость услуги — 3000 рублей. Деньги были сразу переведены, после чего обещали договориться с продавцом автомобиля о встрече. По итогу — ни осмотра авто, ни денег. На сообщения не отвечают, трубки не берут», — сообщил Давиденко.
Мужчина уже написал заявление в полицию по поводу обмана. В управлении МВД по Сургуту журналисту агентства подтвердили, что от Давиденко действительно поступало обращение в адрес неустановленных лиц. По данному факту начата доследственная проверка.
Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в компанию «Автоподбор №1», но все телефонные номера, указанные на сайте компании, отключены. В их адрес был направлен официальный запрос. Как сообщил источник в правоохранительных структурах, за последнюю неделю на действия сотрудников данной организации написано уже несколько заявлений в полицию.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута обвиняют автосалон в обмане. Югорчане сообщили, что сотрудники автосалона «Crystal Motors» уговаривают клиентов сделать скидку на машину для покупателя, а сами эту скидку кладут себе в карман.
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