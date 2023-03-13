13 марта 2023

Сургутяне обвинили фирму по подбору машин в разводе клиентов на деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В полицию пожаловались уже несколько жителей города Фото:

Жители Сургута (ХМАО) обвинили сотрудников фирмы по подбору и диагностике машин «Автоподбор №1» в разводе клиентов на деньги. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Антон Давиденко.

«Обратился к ним для того, чтобы произвести разовый осмотр авто. Стоимость услуги — 3000 рублей. Деньги были сразу переведены, после чего обещали договориться с продавцом автомобиля о встрече. По итогу — ни осмотра авто, ни денег. На сообщения не отвечают, трубки не берут», — сообщил Давиденко.

Мужчина уже написал заявление в полицию по поводу обмана. В управлении МВД по Сургуту журналисту агентства подтвердили, что от Давиденко действительно поступало обращение в адрес неустановленных лиц. По данному факту начата доследственная проверка.

Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в компанию «Автоподбор №1», но все телефонные номера, указанные на сайте компании, отключены. В их адрес был направлен официальный запрос. Как сообщил источник в правоохранительных структурах, за последнюю неделю на действия сотрудников данной организации написано уже несколько заявлений в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута обвиняют автосалон в обмане. Югорчане сообщили, что сотрудники автосалона «Crystal Motors» уговаривают клиентов сделать скидку на машину для покупателя, а сами эту скидку кладут себе в карман.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жители Сургута (ХМАО) обвинили сотрудников фирмы по подбору и диагностике машин «Автоподбор №1» в разводе клиентов на деньги. Об этом URA.RU сообщил житель Сургута Антон Давиденко. «Обратился к ним для того, чтобы произвести разовый осмотр авто. Стоимость услуги — 3000 рублей. Деньги были сразу переведены, после чего обещали договориться с продавцом автомобиля о встрече. По итогу — ни осмотра авто, ни денег. На сообщения не отвечают, трубки не берут», — сообщил Давиденко. Мужчина уже написал заявление в полицию по поводу обмана. В управлении МВД по Сургуту журналисту агентства подтвердили, что от Давиденко действительно поступало обращение в адрес неустановленных лиц. По данному факту начата доследственная проверка. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в компанию «Автоподбор №1», но все телефонные номера, указанные на сайте компании, отключены. В их адрес был направлен официальный запрос. Как сообщил источник в правоохранительных структурах, за последнюю неделю на действия сотрудников данной организации написано уже несколько заявлений в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута обвиняют автосалон в обмане. Югорчане сообщили, что сотрудники автосалона «Crystal Motors» уговаривают клиентов сделать скидку на машину для покупателя, а сами эту скидку кладут себе в карман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...