Жительница Тюмени осталась без денег из-за политики «Тинькофф банка»

Банк без уведомления вдвое уменьшил доступный лимит на кредитной карте пострадавшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюмени столкнулась с необоснованным уменьшением лимита на кредитной карте, выпущенных АО «Тинькофф банк». Об этом Мария, пострадавшая от политики банка, сообщила в беседе с URA.RU.

«Я увидела, что у меня с кредитной карты пропали деньги, подумала, что кто-то их у меня украл, снял или перевел куда-то. Написала в поддержку банка и выяснила, что мой кредитный лимит в одностороннем порядке снизили со 145 до 70 тысяч. В итоге вместо запаса на экстренный случай размером в 77 тысяч рублей у меня осталось чуть больше двух тысяч», — рассказала URA.RU Мария.

По ее словам, она пользовалась кредиткой «Тинькофф банка» на постоянной основе. Получая зарплату, вносила на нее определенную сумму, а при необходимости тратила небольшую часть внесенных средств. Сроки платежей, по ее словам, не пропускала, отрицательной кредитной истории не имеет. За несколько дней до уменьшения лимита она положила на кредитный счет около половины своей зарплаты.

В службе поддержки банка женщине пояснили, что изменение кредитного лимита в одностороннем порядке является обычной для банков практикой. Уведомление об уменьшении доступной суммы пришло уже после беседы с оператором, пояснила в беседе с URA.RU Мария. «Я теперь совершенно не представляю, что делать в экстренных случаях, если, например, кто заболеет серьезно, или что-то произойдет дома», — пожаловалась она.

URA.RU направило письменный запрос в «Тинькофф банк», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что Тюмень входит в топ самых закредитованных регионов России.