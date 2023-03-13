ОНФ направил в Жилстройнадзор ХМАО претензии из-за неубранного снега

14 марта 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

ОНФ нашел места в ХМАО, где снег не чистили больше месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО региональное отделение «Общероссийского народного фронта» нашло 76 нарушений во время проведения акции «Снежный фронт», в ходе которой жители могли пожаловаться на некачественную уборку территории. Эксперт ОНФ Евгений Печерица сообщил корреспонденту URA.RU, что направил жалобу на бездействие властей десяти муниципалитетов в Жилстройнадзор Югры. «Мы подвели итоги акции „Снежный фронт“ и нашли 76 нарушений, связанных с уборкой снега, в десяти муниципалитетах. Сообщаем о нарушении владельцами дорог и управляющими компаниями, проявившими бездействие, ряда нормативно-правовых актов и провести проверку», — прокомментировал Печерица. Эксперт сообщил, что копии обращения были направлены в УГИБДД по ХМАО и главам муниципалитетов. Больше всего нарушений выявлено в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске — там общественники обнаружили территории, которые не убирали месяц и более. «Важно понимать, что не убранный вовремя снег с дорог и дворов — это не только временное неудобство из-за подтопления, но и одна из причин разрушения фундаментов домов, оснований и покрытий дворовых проездов, тротуаров, паркингов и детских площадок. Как следствие, необходимы новые вложения на их ремонт и восстановление», — добавил Печерица. Ранее URA.RU писало о начале акции «Снежный фронт», анонсированной ОНФ. Жители жаловались на неубранные дворы с 3 по 13 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО региональное отделение «Общероссийского народного фронта» нашло 76 нарушений во время проведения акции «Снежный фронт», в ходе которой жители могли пожаловаться на некачественную уборку территории. Эксперт ОНФ Евгений Печерица сообщил корреспонденту URA.RU, что направил жалобу на бездействие властей десяти муниципалитетов в Жилстройнадзор Югры. «Мы подвели итоги акции „Снежный фронт“ и нашли 76 нарушений, связанных с уборкой снега, в десяти муниципалитетах. Сообщаем о нарушении владельцами дорог и управляющими компаниями, проявившими бездействие, ряда нормативно-правовых актов и провести проверку», — прокомментировал Печерица. Эксперт сообщил, что копии обращения были направлены в УГИБДД по ХМАО и главам муниципалитетов. Больше всего нарушений выявлено в Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске — там общественники обнаружили территории, которые не убирали месяц и более. «Важно понимать, что не убранный вовремя снег с дорог и дворов — это не только временное неудобство из-за подтопления, но и одна из причин разрушения фундаментов домов, оснований и покрытий дворовых проездов, тротуаров, паркингов и детских площадок. Как следствие, необходимы новые вложения на их ремонт и восстановление», — добавил Печерица. Ранее URA.RU писало о начале акции «Снежный фронт», анонсированной ОНФ. Жители жаловались на неубранные дворы с 3 по 13 марта.