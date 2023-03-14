Бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов

15 марта 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Для создания косметики бренд использует экстракты югорских дикоросов Фото: Размик Закарян © URA.RU Бренд косметики «Тайганика» из Нижневартовского района запускает линейку дезодорантов. Компания известна производством натуральной продукции из югорских дикоросов. Об этом URA.RU рассказала основатель бренда Светлана Колисниченко. «Сейчас идет разработка рецептуры дезодорантов. Это продукция с натуральным составом и минимальным использованием химии. Например, мы не можем не использовать тот же консервант. В остальном все на растительных экстрактах», — поясняет журналисту агентства Колисниченко. Начать продажи дезодорантов планируют к лету. Вместе тем Колисниченко готовит линейку кремов из югорских растений. Для этого предпринимательница закупила специальное оборудование. Технику удалось приобрести на субсидию от Нижневартовского района. «У нас специальное высокоскоростное оборудование для эмульгирования кремов», — уточняет основательница бренда. Ранее URA.RU рассказывало, что предпринимательница из ХМАО покорила крупные сети таежной косметикой. Продукцией бренда «Тайганика» заинтересовались в компаниях «Л’этуаль» и «Золотое яблоко».

Бренд косметики «Тайганика» из Нижневартовского района запускает линейку дезодорантов. Компания известна производством натуральной продукции из югорских дикоросов. Об этом URA.RU рассказала основатель бренда Светлана Колисниченко. «Сейчас идет разработка рецептуры дезодорантов. Это продукция с натуральным составом и минимальным использованием химии. Например, мы не можем не использовать тот же консервант. В остальном все на растительных экстрактах», — поясняет журналисту агентства Колисниченко. Начать продажи дезодорантов планируют к лету. Вместе тем Колисниченко готовит линейку кремов из югорских растений. Для этого предпринимательница закупила специальное оборудование. Технику удалось приобрести на субсидию от Нижневартовского района. «У нас специальное высокоскоростное оборудование для эмульгирования кремов», — уточняет основательница бренда. Ранее URA.RU рассказывало, что предпринимательница из ХМАО покорила крупные сети таежной косметикой. Продукцией бренда «Тайганика» заинтересовались в компаниях «Л’этуаль» и «Золотое яблоко».