Путин назвал главный результат 2022 года

Важнейшим результатом 2022 года стало кратное повышение экономического суверенитета России, страна выстояла под сильнейшим давлением Западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ.
«Россия прошла важный этап развития за 2022 год <…> Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Противник надеялся, что <…> Россия будет раскачена изнутри и рухнет. Оказалось для многих из и нас, что фундаментальная основа стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то думал», — сказал президент РФ. Трансляция его выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24». Путин также отметил рост ВВП и устойчивость российской финансовой системы, несмотря на временные сбои и падения.
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