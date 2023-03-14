Путин назвал главный результат 2022 года

Путин: важнейшим результатом 2022 года стало кратное повышение экономического суверенитета РФ

14 марта 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что ВВП России продолжает расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Важнейшим результатом 2022 года стало кратное повышение экономического суверенитета России, страна выстояла под сильнейшим давлением Западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ. «Россия прошла важный этап развития за 2022 год <…> Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Противник надеялся, что <…> Россия будет раскачена изнутри и рухнет. Оказалось для многих из и нас, что фундаментальная основа стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то думал», — сказал президент РФ. Трансляция его выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24». Путин также отметил рост ВВП и устойчивость российской финансовой системы, несмотря на временные сбои и падения.

Важнейшим результатом 2022 года стало кратное повышение экономического суверенитета России, страна выстояла под сильнейшим давлением Западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами на авиационном заводе в Улан-Удэ. «Россия прошла важный этап развития за 2022 год <…> Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Противник надеялся, что <…> Россия будет раскачена изнутри и рухнет. Оказалось для многих из и нас, что фундаментальная основа стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то думал», — сказал президент РФ. Трансляция его выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24». Путин также отметил рост ВВП и устойчивость российской финансовой системы, несмотря на временные сбои и падения.