Пригожин оценил ежемесячные потери ВСУ в Бахмуте

Пригожин: ВСУ ежемесячно теряют около 10 тысяч солдат

14 марта 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ под Бахмутом составляют десятки тысяч человек, уточнил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами. <…> По подсчетам Минобороны РФ, [Украина теряет] порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми> », — сказал Евгений Пригожин, передает РИА Новости. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет. Ранее Пригожин предупредил о контрнаступлении ВСУ в районе Бахмута. Он уверен в этом «на сто процентов». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. В боях за Бахмут принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами. <…> По подсчетам Минобороны РФ, [Украина теряет] порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми> », — сказал Евгений Пригожин, передает РИА Новости. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет. Ранее Пригожин предупредил о контрнаступлении ВСУ в районе Бахмута. Он уверен в этом «на сто процентов». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. В боях за Бахмут принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».