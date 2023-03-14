Пригожин оценил ежемесячные потери ВСУ в Бахмуте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) за месяц теряют порядка 10-11 тысяч человек. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами. <…> По подсчетам Минобороны РФ, [Украина теряет] порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми> », — сказал Евгений Пригожин, передает РИА Новости. Он также уточнил, что по количеству потерянной техники со стороны украинских войск данных нет.
Ранее Пригожин предупредил о контрнаступлении ВСУ в районе Бахмута. Он уверен в этом «на сто процентов». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. В боях за Бахмут принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер».
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