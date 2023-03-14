Пригожин предупредил о контрнаступлении ВСУ в районе Бахмута

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ в Бахмуте надеются рассечь группировку «Вагнера», рассказал Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Бахмута (Артемовска), рассчитывая рассечь группировку «Вагнера». Об этом доложил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Стопроцентно готовят [наступление]. В районе Артемовска планы ВСУ на сегодняшний день — это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу [„Вагнера“] группировку<…> Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК „Вагнер“», — приводит слова Евгения Пригожина РИА Новости.

Ранее Пригожин рассказывал, что обстановка в Бахмуте сейчас очень тяжелая по причине нахождения на территории резервистов ВСУ, которые постоянно поступают на передовую. Однако, в то же время, боеспособность украинской армии снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов, поэтому многие чиновники страны сомневаются в возможностях начать наступление весной, которое планировал Киев, выяснила газета The Washington Post.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Бахмута (Артемовска), рассчитывая рассечь группировку «Вагнера». Об этом доложил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Стопроцентно готовят [наступление]. В районе Артемовска планы ВСУ на сегодняшний день — это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу [„Вагнера“] группировку<…> Они планируют, безусловно, отсечь группировку ЧВК „Вагнер“», — приводит слова Евгения Пригожина РИА Новости. Ранее Пригожин рассказывал, что обстановка в Бахмуте сейчас очень тяжелая по причине нахождения на территории резервистов ВСУ, которые постоянно поступают на передовую. Однако, в то же время, боеспособность украинской армии снизилась с начала спецоперации за счет потерь большого числа опытных бойцов, поэтому многие чиновники страны сомневаются в возможностях начать наступление весной, которое планировал Киев, выяснила газета The Washington Post.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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