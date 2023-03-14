Из-за погоды на курганских трассах ввели новое ограничение

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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
Из-за мокрого снега в Курганской области временно запретили ездить автобусам Фото:

В Курганской области на трассах из-за плохой погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта. Информация о новом запрете размещена в telegram-канале регионального правительства.

«Из-за непогоды Госавтоинспекцией региона принято решение о введении с 20:00 14 марта временного ограничения пассажирских перевозок по всем федеральным, региональным и межмуниципальным дорогам», — указано в опубликованном сообщении. Это сделали для безопасности дорожного движения и оперативного устранения последствий непогоды. О времени снятия ограничений сообщат дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что во вторник днем в регионе временно ограничили движение для машин, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Такое решение было принято из-за снежного наката и наледи, которые образовались из-за дождя и мокрого снега.

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В Курганской области на трассах из-за плохой погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта. Информация о новом запрете размещена в telegram-канале регионального правительства. «Из-за непогоды Госавтоинспекцией региона принято решение о введении с 20:00 14 марта временного ограничения пассажирских перевозок по всем федеральным, региональным и межмуниципальным дорогам», — указано в опубликованном сообщении. Это сделали для безопасности дорожного движения и оперативного устранения последствий непогоды. О времени снятия ограничений сообщат дополнительно. Ранее URA.RU писало, что во вторник днем в регионе временно ограничили движение для машин, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Такое решение было принято из-за снежного наката и наледи, которые образовались из-за дождя и мокрого снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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