Из-за погоды на курганских трассах ввели новое ограничение

Из-за мокрого снега в Курганской области временно запретили ездить автобусам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на трассах из-за плохой погоды временно ограничили движение пассажирского транспорта. Информация о новом запрете размещена в telegram-канале регионального правительства.

«Из-за непогоды Госавтоинспекцией региона принято решение о введении с 20:00 14 марта временного ограничения пассажирских перевозок по всем федеральным, региональным и межмуниципальным дорогам», — указано в опубликованном сообщении. Это сделали для безопасности дорожного движения и оперативного устранения последствий непогоды. О времени снятия ограничений сообщат дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что во вторник днем в регионе временно ограничили движение для машин, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Такое решение было принято из-за снежного наката и наледи, которые образовались из-за дождя и мокрого снега.