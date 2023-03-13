13 марта 2023

На курганских трассах запретили перевозить опасные грузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост. Курган, фуры, стела курган, груз, грузоперевозки, трасса, грузовой автомобиль
Ограничения, в том числе, коснутся грузовиков Фото:

В Курганской области 14 марта из-за непогоды временно ограничили движение для машин, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Об этом сообщили представители областного правительства.

«14 марта с 14:00, по информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, до особого распоряжения введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области. О времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении, размещенном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти объяснили, что эти меры помогут обеспечить безопасность дорожного движения. В правительстве добавили, что ограничение ввели в связи образованием снежного наката и наледи, которые образовались из-за выпавших дождя и мокрого снега.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Курганской области 14 марта из-за непогоды временно ограничили движение для машин, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы. Об этом сообщили представители областного правительства. «14 марта с 14:00, по информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, до особого распоряжения введено временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области. О времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении, размещенном в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Представители власти объяснили, что эти меры помогут обеспечить безопасность дорожного движения. В правительстве добавили, что ограничение ввели в связи образованием снежного наката и наледи, которые образовались из-за выпавших дождя и мокрого снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...