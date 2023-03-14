Военкор Коц раскрыл направление, на котором Украина готовит наступление

Военкор Коц: ВСУ планируют эффектное возвращение «Азовстали»

15 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Под Угледаром собираются резервы ВСУ, сказал Андрей Коц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует нанести удар по российским войскам со стороны Угледара, чтобы перерезать дорогу на Мариуполь и вернуть территорию завода «Азовсталь». Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Очень перспективно для украинских войск выглядит направление с Угледара. У них там достаточно серьезная группировка набралась. Угледар — это небольшой городок к юго-западу от Донецка. Он находится на возвышенности, вокруг него поля, поэтому подойти к нему незаметно или выйти на рубеж атаки, чтобы внезапно его штурмовать — невозможно. Поэтому до сих пор Угледар мы так и не смогли отвоевать. В то же время в этом Угледаре собираются резервы. Нанести удар они оттуда могут на Волноваху, чтобы перерезать трассу Донецк-Мариуполь», — сказал Андрей Коц. По его словам, Украина пытается доказать свою боеспособность. «Это могла бы быть серьезная имиджевая победа для Киева, если им это удастся, потому что они бы отрезали Донецк от Юга ДНР и смогли бы опять выйти на Мариуполь, который они, я напомню, потеряли в мае окончательно, когда сдался гарнизон „Азовстали“. Возвращение Мариуполя под киевскую власть стало бы, наверное, сильнейшей имиджевой победой для Киева», — объяснил собеседник агентства. В Мариуполе долгое время шли бои на комбинате «Азовсталь», который был разрушен в ходе боевых действий. На его территории находился украинский военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Бойцов взяли в плен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина планирует нанести удар по российским войскам со стороны Угледара, чтобы перерезать дорогу на Мариуполь и вернуть территорию завода «Азовсталь». Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Очень перспективно для украинских войск выглядит направление с Угледара. У них там достаточно серьезная группировка набралась. Угледар — это небольшой городок к юго-западу от Донецка. Он находится на возвышенности, вокруг него поля, поэтому подойти к нему незаметно или выйти на рубеж атаки, чтобы внезапно его штурмовать — невозможно. Поэтому до сих пор Угледар мы так и не смогли отвоевать. В то же время в этом Угледаре собираются резервы. Нанести удар они оттуда могут на Волноваху, чтобы перерезать трассу Донецк-Мариуполь», — сказал Андрей Коц. По его словам, Украина пытается доказать свою боеспособность. «Это могла бы быть серьезная имиджевая победа для Киева, если им это удастся, потому что они бы отрезали Донецк от Юга ДНР и смогли бы опять выйти на Мариуполь, который они, я напомню, потеряли в мае окончательно, когда сдался гарнизон „Азовстали“. Возвращение Мариуполя под киевскую власть стало бы, наверное, сильнейшей имиджевой победой для Киева», — объяснил собеседник агентства. В Мариуполе долгое время шли бои на комбинате «Азовсталь», который был разрушен в ходе боевых действий. На его территории находился украинский военный полк «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Бойцов взяли в плен.