В Кремле высказались о второй волне мобилизации

Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Кремле речи о второй волне мобилизации в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается», — заявил Песков. Ответ представителя президента РФ публикует telegram-канал SHOT.

Ранее жителям Воронежской области начали приходить повестки. Власти обращали внимание, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учета в военкоматах.

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В Кремле речи о второй волне мобилизации в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается», — заявил Песков. Ответ представителя президента РФ публикует telegram-канал SHOT. Ранее жителям Воронежской области начали приходить повестки. Власти обращали внимание, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учета в военкоматах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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