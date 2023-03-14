В Кремле высказались о второй волне мобилизации Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается 14 марта 2023 в 21:32 Размер текста - 17 + Песков заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кремле речи о второй волне мобилизации в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается», — заявил Песков. Ответ представителя президента РФ публикует telegram-канал SHOT. Ранее жителям Воронежской области начали приходить повестки. Власти обращали внимание, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учета в военкоматах. В Кремле речи о второй волне мобилизации в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается», — заявил Песков. Ответ представителя президента РФ публикует telegram-канал SHOT. Ранее жителям Воронежской области начали приходить повестки. Власти обращали внимание, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учета в военкоматах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям