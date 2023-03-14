В Кремле высказались о второй волне мобилизации

Песков заявил, что вторая волна мобилизации не обсуждается
новость из сюжетаМобилизация в России
В Кремле речи о второй волне мобилизации в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается», — заявил Песков. Ответ представителя президента РФ публикует telegram-канал SHOT.
Ранее жителям Воронежской области начали приходить повестки. Власти обращали внимание, что единственной целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учета в военкоматах.
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