Компания «Связьтранснефть» выставила на продажу четырехкомнатную квартиру площадью 111 квадратных метров в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочернее предприятие «Транснефти», АО «Связьтранснефть», выставило на продажу четырехкомнатную квартиру в Тюмени почти за 6,5 млн рублей. Информация о проведении торгов размещена на площадке «Сбербанк АСТ».

«Номер процедуры — SBR043-2303140038, вид процедуры — Аукцион (продажа). Организатором выступает АО „Связь объектов транспорта и добычи нефти“. Объект торгов — четырехкомнатная квартира в г. Тюмени по адресу ул. В. Гнаровской, дом 8. Начальная цена 6,49 млн рублей», — говорится в сообщении об аукционе.

Квартира расположена в Восточном административном округе Тюмени, имеет площадь больше 111 квадратных метров. Дом находится рядом с Молодежным сквером и ТРЦ «Фаворит». В документах, приложенных к аукциону, состояние квартиры и ее происхождение не указаны, однако пояснено, что собственником является АО «Связьтранснефть».

URA.RU направило руководству АО «Связьтранснефть» письменный запрос о том, как использовалась эта квартира и почему ее выставили на продажу. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что от активов в Тюменской области и ХМАО избавляется еще одно дочернее предприятие в системе ПАО «Транснефть».