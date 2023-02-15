«Транснефть» избавляется от непрофильных активов в Тюменской области и ХМАО

Тюменская дочка «Транснефти» выставила на аукцион несколько зданий

15 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Российский транспортер нефти продает коттедж, пекарню и магазин в «тюменской матрешке» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Транснефть — Сибирь» выставила на продажу несколько объектов недвижимости в тюменской «матрешке», которые не соответствуют производственному профилю компании. Информация о проведении торгов размещена на площадке «Сбербанк — АСТ». «Идет прием заявок на реализацию объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Тюменская область, р-н Тобольский, с. Абалак, ул. Набережная, д. 23. Цена лота больше 14,5 млн рублей», — говорится в публичном предложении, размещенном компанией на электронной площадке. Сервис «2ГИС» сообщает, что по этому адресу находится двухэтажный коттедж. Еще один выставленный на продажу лот — пекарня и магазин «Дока-хлеб», который находится в Кандинском районе ХМАО. Так же есть инфорация об отмененных или не состоявшихся торгах по еще нескольким зданиям в Тюменской области. В руководстве компании происхождение и причину продажи этих активов не комментируют. «Вся открытая инфомрация о реализации этих объектов недвижимости размещена на электронной площадке», — пояснила URA.RU начальник отдела общественных коммуникаций «Транснефть — Сибири» Майя Сазонова. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти безуспешно ищут покупателя для памятника истории и культуры. Дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта пытались продать шесть раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Транснефть — Сибирь» выставила на продажу несколько объектов недвижимости в тюменской «матрешке», которые не соответствуют производственному профилю компании. Информация о проведении торгов размещена на площадке «Сбербанк — АСТ». «Идет прием заявок на реализацию объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресу: Тюменская область, р-н Тобольский, с. Абалак, ул. Набережная, д. 23. Цена лота больше 14,5 млн рублей», — говорится в публичном предложении, размещенном компанией на электронной площадке. Сервис «2ГИС» сообщает, что по этому адресу находится двухэтажный коттедж. Еще один выставленный на продажу лот — пекарня и магазин «Дока-хлеб», который находится в Кандинском районе ХМАО. Так же есть инфорация об отмененных или не состоявшихся торгах по еще нескольким зданиям в Тюменской области. В руководстве компании происхождение и причину продажи этих активов не комментируют. «Вся открытая инфомрация о реализации этих объектов недвижимости размещена на электронной площадке», — пояснила URA.RU начальник отдела общественных коммуникаций «Транснефть — Сибири» Майя Сазонова. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти безуспешно ищут покупателя для памятника истории и культуры. Дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта пытались продать шесть раз.