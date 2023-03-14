Странное свечение периодически загоралось и потухало Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В небе над Ревдой (Свердловская область) заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. Об этом рассказали свердловчане в соцсети.

«Вышли на стадион за Российской, 13 погулять с собакой и посмотреть на звездное небо. Увидели яркий объект, который пролетел и потух, вслед за ним через несколько секунд еще и еще, около шести штук», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

По словам мужчины, объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. При этом событие повторялось через довольно длительный промежуток времени, добавляет свердловчанин.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Краснотурьинска поразило редкое природное явление в небе. Свердловчане заметили северное сияние.