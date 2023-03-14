14 марта 2023

Свердловчане заметили странное свечение в небе. Видео

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Странное свечение периодически загоралось и потухало Фото:

В небе над Ревдой (Свердловская область) заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. Об этом рассказали свердловчане в соцсети.

«Вышли на стадион за Российской, 13 погулять с собакой и посмотреть на звездное небо. Увидели яркий объект, который пролетел и потух, вслед за ним через несколько секунд еще и еще, около шести штук», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

По словам мужчины, объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. При этом событие повторялось через довольно длительный промежуток времени, добавляет свердловчанин.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Краснотурьинска поразило редкое природное явление в небе. Свердловчане заметили северное сияние.

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В небе над Ревдой (Свердловская область) заметили необычное свечение, которое периодически загоралось и затухало. Об этом рассказали свердловчане в соцсети. «Вышли на стадион за Российской, 13 погулять с собакой и посмотреть на звездное небо. Увидели яркий объект, который пролетел и потух, вслед за ним через несколько секунд еще и еще, около шести штук», — рассказал свердловчанин в telegram-канале «Ревдинский рабочий». По словам мужчины, объекты появлялись в одном и том же месте и пролетали по той же траектории. При этом событие повторялось через довольно длительный промежуток времени, добавляет свердловчанин. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Краснотурьинска поразило редкое природное явление в небе. Свердловчане заметили северное сияние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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