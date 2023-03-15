В США назвали главную выгоду украинского конфликта для американских войск

New York Post: США модернизируют свою армию, передавая Украине старое вооружение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военный вертолет, nato, армия сша, американская армия, солдаты нато
Далибор Рогач считает, что США улучшают свою армию, передавая Украине старое вооружение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США используют украинский конфликт, чтобы модернизировать собственный арсенал вооружений. Об этом рассказал словацкий политолог Далибор Рогач. Он обратил внимание, что выделенные Украине средства идут на обновление американских мощностей, а Киев получает устаревшие экземпляры.

«Вопреки лицемерной риторике о „пустых чеках“, большая часть денег, выделяемых на военную помощь Украине, тратится здесь, в Соединенных Штатах, на модернизацию наших собственных военных мощностей, поскольку мы передаем украинцам старое оборудование», — написал Далибор Рогач в материале для New York Post. Он отметил, что украинский конфликт принес выгоду США: если бы не военная помощь Киеву, то модернизация американского оружия произошла бы еще не скоро.

США оказывают военную поддержку Киеву с начала специальной военной операции. Украина получает американские вооружения, а также тяжелую военную технику. Президент Украины Владимир Зеленский запросил у американских властей истребители F-16, но в США такая возможность в настоящий момент не рассматривается, передает RT.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США используют украинский конфликт, чтобы модернизировать собственный арсенал вооружений. Об этом рассказал словацкий политолог Далибор Рогач. Он обратил внимание, что выделенные Украине средства идут на обновление американских мощностей, а Киев получает устаревшие экземпляры. «Вопреки лицемерной риторике о „пустых чеках“, большая часть денег, выделяемых на военную помощь Украине, тратится здесь, в Соединенных Штатах, на модернизацию наших собственных военных мощностей, поскольку мы передаем украинцам старое оборудование», — написал Далибор Рогач в материале для New York Post. Он отметил, что украинский конфликт принес выгоду США: если бы не военная помощь Киеву, то модернизация американского оружия произошла бы еще не скоро. США оказывают военную поддержку Киеву с начала специальной военной операции. Украина получает американские вооружения, а также тяжелую военную технику. Президент Украины Владимир Зеленский запросил у американских властей истребители F-16, но в США такая возможность в настоящий момент не рассматривается, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...