В США назвали главную выгоду украинского конфликта для американских войск

США используют украинский конфликт, чтобы модернизировать собственный арсенал вооружений. Об этом рассказал словацкий политолог Далибор Рогач. Он обратил внимание, что выделенные Украине средства идут на обновление американских мощностей, а Киев получает устаревшие экземпляры.
«Вопреки лицемерной риторике о „пустых чеках“, большая часть денег, выделяемых на военную помощь Украине, тратится здесь, в Соединенных Штатах, на модернизацию наших собственных военных мощностей, поскольку мы передаем украинцам старое оборудование», — написал Далибор Рогач в материале для New York Post. Он отметил, что украинский конфликт принес выгоду США: если бы не военная помощь Киеву, то модернизация американского оружия произошла бы еще не скоро.
США оказывают военную поддержку Киеву с начала специальной военной операции. Украина получает американские вооружения, а также тяжелую военную технику. Президент Украины Владимир Зеленский запросил у американских властей истребители F-16, но в США такая возможность в настоящий момент не рассматривается, передает RT.
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