Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

Путин подаст декларацию о доходах до начала апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Декларации о доходах президента России Владимира Путина и других чиновников Кремля будут поданы до 1 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, публикация этих документов необязательна.

«Сейчас нет такой обязанности — публиковать декларации. Но подавать их мы будем», — сообщил Песков ТАСС. Он подчеркнул, что главное — подать документы, а их обнародование — «это вторично».

Согласно указу президента РФ, подписанного в декабре 2022 года, во время СВО чиновники не обязаны публиковать декларации о доходах, расходах и других сведениях об имуществе на сайтах ведомств и в СМИ. В то же время участники СВО и чиновники, которые находятся в командировках в новых регионах России, освобождены от предоставления сведений о доходах.

Согласно данным прошлого года, Владимир Путин заработал за 2021 год 10,202 миллиона рублей. В собственности у президента числилась квартира в 77 квадратных метров и гараж, автомобили «Волга» и «Нива» и прицеп «Скиф».