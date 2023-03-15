Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ бросают тела погибших под Артемовском

15 марта 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты бросают тела товарищей на поле боя, рассказал боец ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не забирают тела погибших товарищей под Бахмутом (Артемовском). Об этом рассказал военный из ЧВК «Вагнер». «Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть, пожалуйста — приходите, забирайте», — сообщил боец ЧВК «Вагнер» журналисту РИА Новости. Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что солдаты ВСУ бросают своих товарищей при отступлении. Он объяснил, что это происходит из-за отсутствия боевого слаживания среди украинских мобилизованных. Их мобилизуют спонтанно, они не успевают протий необходимую подготовку и направляются в зону боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продолжит держать оборону Бахмута, передает «Царьград». Он анонсировал усиление группировок в городе.

Украинские военные не забирают тела погибших товарищей под Бахмутом (Артемовском). Об этом рассказал военный из ЧВК «Вагнер». «Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть, пожалуйста — приходите, забирайте», — сообщил боец ЧВК «Вагнер» журналисту РИА Новости. Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал, что солдаты ВСУ бросают своих товарищей при отступлении. Он объяснил, что это происходит из-за отсутствия боевого слаживания среди украинских мобилизованных. Их мобилизуют спонтанно, они не успевают протий необходимую подготовку и направляются в зону боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия продолжит держать оборону Бахмута, передает «Царьград». Он анонсировал усиление группировок в городе.