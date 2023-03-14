14 марта 2023
13 марта 2023

В ЯНАО гендиректор компании отказывался выполнять требования прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
В отношении организации возбудили четыре административных дела Фото:

Гендиректор ООО «Главная жилищная компания» в Губкинском (ЯНАО) не устранил грубые нарушения по требованию прокуратуры. Как сообщили в надзорном ведомстве, из-за этого в отношении организации возбудили четыре административных дела.

«По результатам надзорных мероприятий в деятельности управляющей компании выявлены грубые нарушения закона, с целью устранения которых генеральному директору внесены представления. Однако организацией не были приняты надлежащие и своевременные меры к устранению нарушений, что послужило основанием для возбуждения 4 административных дел по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора)», — говорится в сообщении.

Вследствие чего руководителю организации назначили штраф восемь тысяч рублей. Также были полностью устранены нарушения жилищного законодательства.

Ранее управляющую компанию «Престиж» обвинили в халатности. В зданиях, которые контролировала компания, протекала крыша.

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Гендиректор ООО «Главная жилищная компания» в Губкинском (ЯНАО) не устранил грубые нарушения по требованию прокуратуры. Как сообщили в надзорном ведомстве, из-за этого в отношении организации возбудили четыре административных дела. «По результатам надзорных мероприятий в деятельности управляющей компании выявлены грубые нарушения закона, с целью устранения которых генеральному директору внесены представления. Однако организацией не были приняты надлежащие и своевременные меры к устранению нарушений, что послужило основанием для возбуждения 4 административных дел по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора)», — говорится в сообщении. Вследствие чего руководителю организации назначили штраф восемь тысяч рублей. Также были полностью устранены нарушения жилищного законодательства. Ранее управляющую компанию «Престиж» обвинили в халатности. В зданиях, которые контролировала компания, протекала крыша.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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