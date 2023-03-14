В ЯНАО гендиректор компании отказывался выполнять требования прокуратуры

В отношении организации возбудили четыре административных дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор ООО «Главная жилищная компания» в Губкинском (ЯНАО) не устранил грубые нарушения по требованию прокуратуры. Как сообщили в надзорном ведомстве, из-за этого в отношении организации возбудили четыре административных дела.

«По результатам надзорных мероприятий в деятельности управляющей компании выявлены грубые нарушения закона, с целью устранения которых генеральному директору внесены представления. Однако организацией не были приняты надлежащие и своевременные меры к устранению нарушений, что послужило основанием для возбуждения 4 административных дел по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора)», — говорится в сообщении.

Вследствие чего руководителю организации назначили штраф восемь тысяч рублей. Также были полностью устранены нарушения жилищного законодательства.

Ранее управляющую компанию «Престиж» обвинили в халатности. В зданиях, которые контролировала компания, протекала крыша.