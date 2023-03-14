Курганские врачи провели уникальную 10-часовую операцию

15 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Операцию проводили врачи онкодиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи Курганского областного онкологического диспансера провели уникальное оперативное лечение распространенного рака яичников третьей стадии. По данным, размещенным на сайте Единого портала медучреждений Курганской области, операция длилась более десяти часов. «Проведено уникальное оперативное лечение распространенного рака яичников третьей стадии. <…> Длительность оперативного лечения составила более десять часов», — указано в сообщении. Во время операции были удалены опухолевые очаги в малом тазу, во всех отделах брюшной полости и забрюшинного пространства. Представители портала отметили, что сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и получает курсы послеоперационной химиотерапии. Ранее врачи Центра имени Илизарова провели уникальную операцию по установке протеза поясничного диска 32-летнему жителю из Москвы. С помощью титанового импланта пациент не будет испытывать болей, когда ходит, лежит, стоит или наклоняется.

Врачи Курганского областного онкологического диспансера провели уникальное оперативное лечение распространенного рака яичников третьей стадии. По данным, размещенным на сайте Единого портала медучреждений Курганской области, операция длилась более десяти часов. «Проведено уникальное оперативное лечение распространенного рака яичников третьей стадии. <…> Длительность оперативного лечения составила более десять часов», — указано в сообщении. Во время операции были удалены опухолевые очаги в малом тазу, во всех отделах брюшной полости и забрюшинного пространства. Представители портала отметили, что сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно и получает курсы послеоперационной химиотерапии. Ранее врачи Центра имени Илизарова провели уникальную операцию по установке протеза поясничного диска 32-летнему жителю из Москвы. С помощью титанового импланта пациент не будет испытывать болей, когда ходит, лежит, стоит или наклоняется.