В курганском Центре Илизарова пациенту из Москвы провели уникальную операцию на позвоночнике. Фото

02 ноября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Пациенту из Москвы установили протез поясничного диска в центре Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врачи-нейрохирурги Центра имени Илизарова провели уникальную операцию по установке протеза поясничного диска 32-летнему жителю из Москвы. Благодаря титановому импланту пациент не будет испытывать болей, когда ходит, лежит, стоит или наклоняется. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Протез устанавливается далеко не всем. Среди показаний — дегенеративные заболевания позвоночника. После 40 лет нежелательно устанавливать данную конструкцию. Преимущественно — это должны быть пациенты молодого возраста, подростки, лица, ведущие активный образ жизни», — сообщили врач-вертебролог Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Полина Очирова. В рамках оказания высокотехнологичной медпомощи в Центре Илизарова уже проведено 10 операций по протезированию поясничного и шейного дисков для пациентов из разных регионов страны. Ранее URA.RU писало, что Курганский Центр им. Илизарова вылечил пациентку из Беларуси с поражением кости. Также сообщалось, что в медцентре разрабатывают и совершенствуют методики лечения и модернизации аппаратов Илизарова. Так, в клинике разработали лечение сросшихся пальцев у детей. Кроме того, врачи занимаются исследованием новых биодергадируемых имплантатов для лечения суставов и костей. Президент страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Житель Москвы обратился в Центр им. Илизарова с болями в позвоночнике Фото: Центр им. Илизарова Пациенту сделали операцию и установили титановый протез поясничного диска в позвоночнике Фото: Центр им. Илизарова

Врачи-нейрохирурги Центра имени Илизарова провели уникальную операцию по установке протеза поясничного диска 32-летнему жителю из Москвы. Благодаря титановому импланту пациент не будет испытывать болей, когда ходит, лежит, стоит или наклоняется. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Протез устанавливается далеко не всем. Среди показаний — дегенеративные заболевания позвоночника. После 40 лет нежелательно устанавливать данную конструкцию. Преимущественно — это должны быть пациенты молодого возраста, подростки, лица, ведущие активный образ жизни», — сообщили врач-вертебролог Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Полина Очирова. В рамках оказания высокотехнологичной медпомощи в Центре Илизарова уже проведено 10 операций по протезированию поясничного и шейного дисков для пациентов из разных регионов страны. Ранее URA.RU писало, что Курганский Центр им. Илизарова вылечил пациентку из Беларуси с поражением кости. Также сообщалось, что в медцентре разрабатывают и совершенствуют методики лечения и модернизации аппаратов Илизарова. Так, в клинике разработали лечение сросшихся пальцев у детей. Кроме того, врачи занимаются исследованием новых биодергадируемых имплантатов для лечения суставов и костей. Президент страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.