Курганские власти десятки раз неэффективно использовали бюджетные деньги

15 марта 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Счетная палата нашла несколько десятков нарушений в использовании бюджетных денег Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области зафиксировали неэффективное использование денег из бюджета. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству. «Выявлено 80 фактов неэффективного использования бюджетных средств. Больший объем нарушений — при формировании бюджета. В части порядка составления бюджета, документов стратегического развития, планирования бюджетных ассигнований», — отчиталась заместитель главы Курганской счетной палаты (КСП) Наталья Важенина. Сообщается, что большая часть ошибок при формировании бюджета связана с неправильным заполнением документов. КСП также выявила больше 100 нарушений в сфере закупок почти на 29 миллионов рублей. Важенина отчиталась, что нарушения также найдены в сфере бухгалтерского учета. Как передает корреспондент URA.RU, КСП вынесла 15 постановлений и контрольных писем. Суд привлек к ответственности три должностных лица. Информация о нарушениях отправлялась в облдуму и губернатору. Ранее URA.RU писало, что экс-главу КСП Наталью Кирилову губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал своим замом по социальной политике. В новой должности она займется контролем за расходованием федеральных средств на важные социальные проекты.

В Курганской области зафиксировали неэффективное использование денег из бюджета. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству. «Выявлено 80 фактов неэффективного использования бюджетных средств. Больший объем нарушений — при формировании бюджета. В части порядка составления бюджета, документов стратегического развития, планирования бюджетных ассигнований», — отчиталась заместитель главы Курганской счетной палаты (КСП) Наталья Важенина. Сообщается, что большая часть ошибок при формировании бюджета связана с неправильным заполнением документов. КСП также выявила больше 100 нарушений в сфере закупок почти на 29 миллионов рублей. Важенина отчиталась, что нарушения также найдены в сфере бухгалтерского учета. Как передает корреспондент URA.RU, КСП вынесла 15 постановлений и контрольных писем. Суд привлек к ответственности три должностных лица. Информация о нарушениях отправлялась в облдуму и губернатору. Ранее URA.RU писало, что экс-главу КСП Наталью Кирилову губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал своим замом по социальной политике. В новой должности она займется контролем за расходованием федеральных средств на важные социальные проекты.