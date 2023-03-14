Курганские власти десятки раз неэффективно использовали бюджетные деньги

В Курганской области зафиксировали неэффективное использование денег из бюджета. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству.
«Выявлено 80 фактов неэффективного использования бюджетных средств. Больший объем нарушений — при формировании бюджета. В части порядка составления бюджета, документов стратегического развития, планирования бюджетных ассигнований», — отчиталась заместитель главы Курганской счетной палаты (КСП) Наталья Важенина.
Сообщается, что большая часть ошибок при формировании бюджета связана с неправильным заполнением документов. КСП также выявила больше 100 нарушений в сфере закупок почти на 29 миллионов рублей. Важенина отчиталась, что нарушения также найдены в сфере бухгалтерского учета. Как передает корреспондент URA.RU, КСП вынесла 15 постановлений и контрольных писем. Суд привлек к ответственности три должностных лица. Информация о нарушениях отправлялась в облдуму и губернатору.
Ранее URA.RU писало, что экс-главу КСП Наталью Кирилову губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал своим замом по социальной политике. В новой должности она займется контролем за расходованием федеральных средств на важные социальные проекты.
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