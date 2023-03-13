В ЯНАО сотрудники Wildberries готовятся к временному закрытию пунктов выдачи заказов

Пункты выдачи заказов Wildberries в ЯНАО могут закрыться 15 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО сотрудники маркетплейса Wildberries готовятся к возможному закрытию пунктов выдачи заказов. Об этом сообщают сотрудники маркетплейса в соцсетях на условиях анонимности.

«Уважаемые салехардцы, и [жители] ближайших городов, завтра 15 марта, многие пункты выдачи Wildberries будут закрыты. Многие сотрудники будут участвовать против незаконных штрафов за брак, который мы не делаем, пункты будут закрыты — будет вестись приемка вещей, но вещи клиентам выдаваться не будут», — сообщается в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе Wildberries корреспонденту агентства сообщили, что информация о забастовках не соответствует действительности и шумиха в социальных сетях раздувается искусственно. «Мы находимся с нашими партнерами на связи — последняя онлайн-встреча закончилась буквально несколько часов назад. В то же время с „партнерами“, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности», — пояснили в пресс-службе маркетплейса корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU рассказало, что новая политика маркетплейса Wildberries предусматривает удержание штрафов с сотрудников за возврат клиентами товара по причине брака. В знак протеста, сотрудники пунктов выдачи заказов решили временно их закрыть 14 марта. Представители маркетплейса Wildberries опровергли информацию о забастовках сотрудников.

Фото: скрин поста в группе «Подслушано в Салехарде», Вк