В Екатеринбурге отравили реку Исеть

15 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

По фактам выявленных нарушений будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования. «В рамках рассмотрения обращения общественной организации „Общественное объединение инспекторов по охране окружающей среды ОНФ в Свердловской области“ 10 марта 2023 года инспекторами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с общественным инспектором Управления проведена проверка возможных нарушений природоохранного законодательства. В день проверки зафиксированы нарушения при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть», — сказано в сообщении. Обеспечения прав граждан на благоприятную природную среду также нарушены. По фактам выявленных нарушений Управлением будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский суд обязал выплатить 35 млн рублей энергокомпанию «Т Плюс» за загрязнение водохранилища. В компании не согласны с решением суда, там готовят апелляционную жалобу.

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования. «В рамках рассмотрения обращения общественной организации „Общественное объединение инспекторов по охране окружающей среды ОНФ в Свердловской области“ 10 марта 2023 года инспекторами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с общественным инспектором Управления проведена проверка возможных нарушений природоохранного законодательства. В день проверки зафиксированы нарушения при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть», — сказано в сообщении. Обеспечения прав граждан на благоприятную природную среду также нарушены. По фактам выявленных нарушений Управлением будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский суд обязал выплатить 35 млн рублей энергокомпанию «Т Плюс» за загрязнение водохранилища. В компании не согласны с решением суда, там готовят апелляционную жалобу.