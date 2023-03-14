14 марта 2023

В Екатеринбурге отравили реку Исеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, река исеть, каменный мост на малышева, городские птицы, утки
По фактам выявленных нарушений будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством РФ Фото:

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

«В рамках рассмотрения обращения общественной организации „Общественное объединение инспекторов по охране окружающей среды ОНФ в Свердловской области“ 10 марта 2023 года инспекторами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с общественным инспектором Управления проведена проверка возможных нарушений природоохранного законодательства. В день проверки зафиксированы нарушения при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть», — сказано в сообщении.

Обеспечения прав граждан на благоприятную природную среду также нарушены. По фактам выявленных нарушений Управлением будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский суд обязал выплатить 35 млн рублей энергокомпанию «Т Плюс» за загрязнение водохранилища. В компании не согласны с решением суда, там готовят апелляционную жалобу.

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Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили нарушения природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть. Информация об этом появилась на официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования. «В рамках рассмотрения обращения общественной организации „Общественное объединение инспекторов по охране окружающей среды ОНФ в Свердловской области“ 10 марта 2023 года инспекторами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с общественным инспектором Управления проведена проверка возможных нарушений природоохранного законодательства. В день проверки зафиксированы нарушения при сбросе сточных вод в границах водоохранной зоны реки Исеть», — сказано в сообщении. Обеспечения прав граждан на благоприятную природную среду также нарушены. По фактам выявленных нарушений Управлением будут приняты меры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский суд обязал выплатить 35 млн рублей энергокомпанию «Т Плюс» за загрязнение водохранилища. В компании не согласны с решением суда, там готовят апелляционную жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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