Энергокомпания выплатит десятки миллионов рублей за загрязнение свердловского водохранилища

За загрязнение водохранилища компания заплатит почти 35 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» признана виновной судом в нанесении вреда природе, который привел к загрязнению Нижнетуринского водохранилища. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telegram-канале.

«Во время проверок в 2016—2017 годах мы зафиксировали грубые нарушения на предприятии, которые привели к загрязнению опасными веществами Нижнетуринского водохранилища. Ущерб был оценен в 84,5 миллиона рублей, но компания от добровольной компенсации отказалась», — рассказала Радионова.

Судебное разбирательство по делу длилось три года. Решением суда компанию обязали выплатить 34 миллиона 865 тысяч рублей в пользу Росприроднадзора.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Свердловская область стала лидером по числу загрязненных водоемов. Регион по загрязнениям обогнал Московскую и Мурманскую области.