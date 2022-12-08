08 декабря 2022

Энергокомпания выплатит десятки миллионов рублей за загрязнение свердловского водохранилища

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, росприроднадзор, радионова светлана
За загрязнение водохранилища компания заплатит почти 35 миллионов рублей Фото:

Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» признана виновной судом в нанесении вреда природе, который привел к загрязнению Нижнетуринского водохранилища. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telegram-канале.

«Во время проверок в 2016—2017 годах мы зафиксировали грубые нарушения на предприятии, которые привели к загрязнению опасными веществами Нижнетуринского водохранилища. Ущерб был оценен в 84,5 миллиона рублей, но компания от добровольной компенсации отказалась», — рассказала Радионова.

Судебное разбирательство по делу длилось три года. Решением суда компанию обязали выплатить 34 миллиона 865 тысяч рублей в пользу Росприроднадзора.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Свердловская область стала лидером по числу загрязненных водоемов. Регион по загрязнениям обогнал Московскую и Мурманскую области.

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Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» признана виновной судом в нанесении вреда природе, который привел к загрязнению Нижнетуринского водохранилища. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telegram-канале. «Во время проверок в 2016—2017 годах мы зафиксировали грубые нарушения на предприятии, которые привели к загрязнению опасными веществами Нижнетуринского водохранилища. Ущерб был оценен в 84,5 миллиона рублей, но компания от добровольной компенсации отказалась», — рассказала Радионова. Судебное разбирательство по делу длилось три года. Решением суда компанию обязали выплатить 34 миллиона 865 тысяч рублей в пользу Росприроднадзора. Ранее URA.RU сообщало о том, что Свердловская область стала лидером по числу загрязненных водоемов. Регион по загрязнениям обогнал Московскую и Мурманскую области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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