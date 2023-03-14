Курганский депутат предложил начинать заседания думы с гимна РФ

Депутат Яков Сидоров предложил слушать гимн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат курганской гордумы от партии «Коммунисты России» Яков Сидоров призвал начинать каждую встречу с исполнения государственного гимна. Общественник считает, что думцы не должны отставать от школ, где регулярно проводят патриотические акции, передает корреспондент URA.RU с заседания комиссий гордумы.

«Я, как школьный учитель, хочу напомнить вам, что почти каждый учебный день начинается с поднятия государственного флага. Курганская городская дума совершенно напрасно отстает в этом вопросе. Предлагаю каждое заседание начинать с исполнения гимна РФ. Флаг присутствует у нас всегда, а вот эту составляющую стоит добавить в регламент», — поделился политик.

Он также добавил, что необходимо восстановить в Заозерном памятник, посвященный Великой Отечественной войне. По мнению депутата, такие сооружения способствуют сохранению исторической памяти и формированию патриотизма у молодежи. Стеллу снесли в 2016 году, а на ее месте построили многоэтажный дом.

Депутаты, присутствующие на комиссии, в целом поддержали идеи Сидорова. Но отметили, что ему необходимо оформить это в письменном виде, чтобы представить на рассмотрение другим избранникам.

Ранее URA.RU писало, что КПРФ придумала новый способ патриотического воспитания у подростков. Идея заключается в торжественном подъеме Знамени Победы в первый день каждой учебной недели.