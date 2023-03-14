Инесса Бранденбург попросила судью не наказывать ее чрезмерно строго Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Инесса Бранденбург, участница кражи 560 миллионов рублей из тюменского «Сибирского банка реконструкции и развития», заявила, что ее долю у нее похитили. Об этом женщина рассказала в своем последнем слове, на процессе, прошедшем в Калининском районном суде Тюмени.

«За эти пять лет я в полной мере осознала, что я совершила. Я боялась каждого стука в дверь. Деньги, которые я получила от преступления, по иронии судьбы у меня же и украли. Прошу не наказывать меня чрезмерно строго», — заявила Бранденбург в своем последнем слове.

Она также рассказала, что с момента кражи она перенесла тяжелую болезнь, операцию, и не исключает возможность рецидива заболевания. Также у женщины есть совершеннолетний сын, который в настоящий момент находится без ее поддержки, а других близких родственников у него нет. Инесса Бранденбург принесла извинения тем, чьи деньги она с подельниками похитила из «Сибирского банка реконструкции и развития».

Как ранее писало URA.RU, из кредитного учреждения в январе 2018 года было украдено более 560 миллионов рублей. Доля Бранденбург составляла порядка 100 миллионов. Приговор подсудимой вынесут уже сегодня, 15 марта.