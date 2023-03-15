Пермское ГУФСИН потратит десятки миллионов на слежку за заключенными

Пермское ГУФСИН закупит камеры видеонаблюдения на 50 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., охранник, видеонаблюдение, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
Камеры видеонаблюдения должны обладать высоким разрешением Фото:

Главное управление ФСИН России по Пермскому краю объявило конкурс на поставку камер видеонаблюдения. Согласно техзаданию, опубликованному в сервисе электронных торгов «РТС-тендер», начальная и максимальная цена контракта составляет более 50 миллионов рублей.

«Объект закупки — поставка камер для интегрированной системы безопасности. Общее количество — 512 штук. Заказчик — ГУФСИН России по Пермскому краю. Начальная и максимальная стоимость контракта — 52,3 млн рублей», — сообщается в техническом задании.

В документе уточняется, что камеры видеонаблюдения должны работать на улице, иметь функцию ночной съемки, обладать разрешением Full HD и светочувствительностью класса «люкс». Конкурсные торги по соответствующему лоту назначены на 22 марта 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское ГУФСИН закупит средства реабилитации для инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в колонии «Белый лебедь». В техзадании к закупке сообщается, что исправительному учреждению нужны «аппарат на всю ногу» в количестве двух штук, а также один «тутор на лучезапястный сустав».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное управление ФСИН России по Пермскому краю объявило конкурс на поставку камер видеонаблюдения. Согласно техзаданию, опубликованному в сервисе электронных торгов «РТС-тендер», начальная и максимальная цена контракта составляет более 50 миллионов рублей. «Объект закупки — поставка камер для интегрированной системы безопасности. Общее количество — 512 штук. Заказчик — ГУФСИН России по Пермскому краю. Начальная и максимальная стоимость контракта — 52,3 млн рублей», — сообщается в техническом задании. В документе уточняется, что камеры видеонаблюдения должны работать на улице, иметь функцию ночной съемки, обладать разрешением Full HD и светочувствительностью класса «люкс». Конкурсные торги по соответствующему лоту назначены на 22 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское ГУФСИН закупит средства реабилитации для инвалидов из числа осужденных, отбывающих наказание в колонии «Белый лебедь». В техзадании к закупке сообщается, что исправительному учреждению нужны «аппарат на всю ногу» в количестве двух штук, а также один «тутор на лучезапястный сустав».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...