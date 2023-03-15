Три свердловских рыбака оказались в ловушке на отколотой льдине

Льдина с тремя рыбаками откололась на озере Исетское в Среднеуральском городском округе (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. Это заметили прохожие и вызвали спасателей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.
«В экстренные службы поступила информация о том, что на озере Исетское произошел откол льдины с тремя рыбаками. Она недолго дрейфовала по акватории озера — течением ее прибило к берегу, рыбаки выбрались на берег самостоятельно и помощь спасателей не потребовалась», — рассказывают в МЧС.
Спасатели отмечают, что трагедии не произошло лишь по счастливой случайности, и напоминают об опасности зимней рыбалки в непредназначенных для этого местах. В Свердловской области уже начали готовиться к паводкам — специалисты проводят расчистку плотин от снега и оснащают пункты временного размещения людей, чьи дома могут быть затоплены.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.