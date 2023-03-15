Три свердловских рыбака оказались в ловушке на отколотой льдине

Три рыбака, застрявшие на отколовшейся льдине, смогли в итоге выбраться с нее самостоятельно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Льдина с тремя рыбаками откололась на озере Исетское в Среднеуральском городском округе (Свердловская область) и отправилась дрейфовать. Это заметили прохожие и вызвали спасателей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«В экстренные службы поступила информация о том, что на озере Исетское произошел откол льдины с тремя рыбаками. Она недолго дрейфовала по акватории озера — течением ее прибило к берегу, рыбаки выбрались на берег самостоятельно и помощь спасателей не потребовалась», — рассказывают в МЧС.

Спасатели отмечают, что трагедии не произошло лишь по счастливой случайности, и напоминают об опасности зимней рыбалки в непредназначенных для этого местах. В Свердловской области уже начали готовиться к паводкам — специалисты проводят расчистку плотин от снега и оснащают пункты временного размещения людей, чьи дома могут быть затоплены.