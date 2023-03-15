Генпрокурор потребовал вернуть миллиарды, потраченные на закупки за границей

15 марта 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Деньги, которые требует Генпрокуратура, должны были быть потрачены на развитие радиоэлектроники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура РФ потребовала вернуть около двух миллиардов рублей, которые были выделены на развитие отечественной радиоэлектроники, но по факту были израсходованы на закупки у иностранных производителей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Приняты меры по возврату почти двух миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Краснов обратил внимание, что первостепенное внимание было выделено выполнению мероприятий по импортозамещению, с учетом поручений президента. В итоге возвращение денег инициировано Министерством промышленной торговли РФ по требованию Генпрокуратуры. Ранее сообщалось, что Россия откажется от поставок реагентов для лекарств из-за рубежа. Это позволит сэкономить 25-30% средств из российского бюджета.

Генпрокуратура РФ потребовала вернуть около двух миллиардов рублей, которые были выделены на развитие отечественной радиоэлектроники, но по факту были израсходованы на закупки у иностранных производителей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Приняты меры по возврату почти двух миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Краснов обратил внимание, что первостепенное внимание было выделено выполнению мероприятий по импортозамещению, с учетом поручений президента. В итоге возвращение денег инициировано Министерством промышленной торговли РФ по требованию Генпрокуратуры. Ранее сообщалось, что Россия откажется от поставок реагентов для лекарств из-за рубежа. Это позволит сэкономить 25-30% средств из российского бюджета.