Генпрокурор потребовал вернуть миллиарды, потраченные на закупки за границей

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Челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) ‒ многопрофильный радиотехнический холдинг. Челябинск, электроника, импортозамещение, печатная плата, радиоэлектроника, инновации, айти, it-технологиии, радиотехника, производство, нпо ртс
Деньги, которые требует Генпрокуратура, должны были быть потрачены на развитие радиоэлектроники Фото:

Генпрокуратура РФ потребовала вернуть около двух миллиардов рублей, которые были выделены на развитие отечественной радиоэлектроники, но по факту были израсходованы на закупки у иностранных производителей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Приняты меры по возврату почти двух миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Краснов обратил внимание, что первостепенное внимание было выделено выполнению мероприятий по импортозамещению, с учетом поручений президента. В итоге возвращение денег инициировано Министерством промышленной торговли РФ по требованию Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Россия откажется от поставок реагентов для лекарств из-за рубежа. Это позволит сэкономить 25-30% средств из российского бюджета.

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Генпрокуратура РФ потребовала вернуть около двух миллиардов рублей, которые были выделены на развитие отечественной радиоэлектроники, но по факту были израсходованы на закупки у иностранных производителей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Приняты меры по возврату почти двух миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Краснов обратил внимание, что первостепенное внимание было выделено выполнению мероприятий по импортозамещению, с учетом поручений президента. В итоге возвращение денег инициировано Министерством промышленной торговли РФ по требованию Генпрокуратуры. Ранее сообщалось, что Россия откажется от поставок реагентов для лекарств из-за рубежа. Это позволит сэкономить 25-30% средств из российского бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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