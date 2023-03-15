Генпрокурор потребовал вернуть миллиарды, потраченные на закупки за границей

Генпрокуратура РФ потребовала вернуть около двух миллиардов рублей, которые были выделены на развитие отечественной радиоэлектроники, но по факту были израсходованы на закупки у иностранных производителей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Приняты меры по возврату почти двух миллиардов рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей», — сказал Игорь Краснов в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
Краснов обратил внимание, что первостепенное внимание было выделено выполнению мероприятий по импортозамещению, с учетом поручений президента. В итоге возвращение денег инициировано Министерством промышленной торговли РФ по требованию Генпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что Россия откажется от поставок реагентов для лекарств из-за рубежа. Это позволит сэкономить 25-30% средств из российского бюджета.
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