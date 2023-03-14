Власти ЯНАО увеличили количество авиарейсов между Салехардом и Ноябрьском

15 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Новый рейс будет курсировать по пятницам Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ЯНАО добавили авиарейс между Салехардом и Ноябрьском, который будет курсировать по пятницам с 24 марта по 29 мая и с 1 сентября по ноябрь. Об этом сообщается на сайте регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Дополнительная частота выбрана неслучайно. Анализ пассажиропотока показал периоды наибольшего спроса на данном направлении. Губернатор поддержал инициативу по увеличению частоты перелетов», — приводит слова замдиректора департамента Дениса Редькина пресс-служба ведомства. Отмечается, что в пятницу из Салехарда самолет будет вылетать в 14:10. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании «Ямал». Ранее власти Ямала запустили авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты в этом направлении будут летать со 2 мая, билеты уже в продаже.

Власти ЯНАО добавили авиарейс между Салехардом и Ноябрьском, который будет курсировать по пятницам с 24 марта по 29 мая и с 1 сентября по ноябрь. Об этом сообщается на сайте регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Дополнительная частота выбрана неслучайно. Анализ пассажиропотока показал периоды наибольшего спроса на данном направлении. Губернатор поддержал инициативу по увеличению частоты перелетов», — приводит слова замдиректора департамента Дениса Редькина пресс-служба ведомства. Отмечается, что в пятницу из Салехарда самолет будет вылетать в 14:10. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании «Ямал». Ранее власти Ямала запустили авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты в этом направлении будут летать со 2 мая, билеты уже в продаже.