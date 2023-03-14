14 марта 2023
13 марта 2023

Власти ЯНАО увеличили количество авиарейсов между Салехардом и Ноябрьском

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, стоянка, город салехард, парковка
Новый рейс будет курсировать по пятницам Фото:

Власти ЯНАО добавили авиарейс между Салехардом и Ноябрьском, который будет курсировать по пятницам с 24 марта по 29 мая и с 1 сентября по ноябрь. Об этом сообщается на сайте регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Дополнительная частота выбрана неслучайно. Анализ пассажиропотока показал периоды наибольшего спроса на данном направлении. Губернатор поддержал инициативу по увеличению частоты перелетов», — приводит слова замдиректора департамента Дениса Редькина пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в пятницу из Салехарда самолет будет вылетать в 14:10. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании «Ямал».

Ранее власти Ямала запустили авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты в этом направлении будут летать со 2 мая, билеты уже в продаже.

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Власти ЯНАО добавили авиарейс между Салехардом и Ноябрьском, который будет курсировать по пятницам с 24 марта по 29 мая и с 1 сентября по ноябрь. Об этом сообщается на сайте регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Дополнительная частота выбрана неслучайно. Анализ пассажиропотока показал периоды наибольшего спроса на данном направлении. Губернатор поддержал инициативу по увеличению частоты перелетов», — приводит слова замдиректора департамента Дениса Редькина пресс-служба ведомства. Отмечается, что в пятницу из Салехарда самолет будет вылетать в 14:10. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании «Ямал». Ранее власти Ямала запустили авиасообщение из Надыма в Минеральные Воды. Самолеты в этом направлении будут летать со 2 мая, билеты уже в продаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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