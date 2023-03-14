В Кургане сотни студентов отправили работать на оборонные заводы

15 марта 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор заявил о сотнях студентов на оборонных заводах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонные предприятия Курганской области привлекли к работе более 600 студентов. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Провели совещание с руководством оборонных предприятий по вопросу обеспечения кадрами. <…> Только учащихся и студентов на этих заводах уже более 600 человек», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что студентов на заводах будет больше. Также на заводы постараются привлечь «лиц, состоящих на учете в качестве безработных, либо работающих вахтой за пределами региона, обучающихся учреждений СПО и вузов». С увеличением госзаказа потребуется увеличение рабочей силы на оборонных предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод проводит вербовку новых сотрудников на выездных встречах в округах. Жителей сельской местности извещают о вакансиях на оборонном предприятии.

Оборонные предприятия Курганской области привлекли к работе более 600 студентов. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Провели совещание с руководством оборонных предприятий по вопросу обеспечения кадрами. <…> Только учащихся и студентов на этих заводах уже более 600 человек», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что студентов на заводах будет больше. Также на заводы постараются привлечь «лиц, состоящих на учете в качестве безработных, либо работающих вахтой за пределами региона, обучающихся учреждений СПО и вузов». С увеличением госзаказа потребуется увеличение рабочей силы на оборонных предприятиях. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод проводит вербовку новых сотрудников на выездных встречах в округах. Жителей сельской местности извещают о вакансиях на оборонном предприятии.