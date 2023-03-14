В военкомате ХМАО объяснили, кому начали приходить повестки

В военкомате ХМАО сообщили, что в ведомстве не проводится усиление. Начальник отдела по работе с гражданами окружного военкомата Алексей Голиков рассказал корреспонденту URA.RU, что югорчане получают обычные повестки для сверки данных.
«Это обычные повестки для сверки данных. Никакого усиления в военкоматах нет. Некоторые уточнения есть, но это постоянная работа», — прокомментировал Голиков.
По словам Голикова, шумиха, которая началась после ряда публикаций о получении повесток в региональных и федеральных СМИ, создана искусственно. «Понятно, откуда паника гонится. Информагентства из-за кордона работают, они не дают нам скучать. Мы работаем в обычном режиме и усилений не планируем», — уточнил Голиков.
Ранее URA.RU писало, что в Кремле не видят поводов для беспокойства из-за повесток. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это обычная уточняющая работа с данными.
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