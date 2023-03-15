В Кремле не видят повода для волнения из-за повесток от военкоматов

В Кремле не видят повода для беспокойства из-за рассылки повесток от военкоматов. Это связано с обычной работой по уточнению учетных данных, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о ситуации в Воронежской области.
«Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. В этих рамках ведется постоянная работа», — пояснил Песков.
Он также еще раз обозначил позицию Кремля по поводу слухов о второй волне мобилизации. Эта тема, по словам Дмитрия Пескова, не обсуждается.
В Воронежской области находящимся в запасе начали рассылать повестки в военкомат. Их вручают и по месту жительства, и по месту работы. Местные власти объяснили это необходимостью актуализировать данные воинского учета.
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