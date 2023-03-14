На трассе в районе Сургута жители заметили, как грузовик везет в сторону города танк. Фотографией с места событий очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте».
«По трассе в сторону Сургута обогнал», — пишет один из водителей в группе «Местоположение ДПС Сургут». К публикации автор приложил фото, на котором видно как грузовик, на который погружен танк, движется по трассе.
В комментариях пользователи предположили, что технику везут к 9 Мая. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее URA.RU рассказывало, почему жители Нижневартовска слышат военные самолеты. Власти пояснили, что над городом проходит трасса военных самолетов, и именно они доставляют жителям неудобство своим гулом.
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