14 марта 2023

На дороге в ХМАО жители заметили военную технику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Технику заметили на трассе рядом с Сургутом Фото:

На трассе в районе Сургута жители заметили, как грузовик везет в сторону города танк. Фотографией с места событий очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте».

«По трассе в сторону Сургута обогнал», — пишет один из водителей в группе «Местоположение ДПС Сургут». К публикации автор приложил фото, на котором видно как грузовик, на который погружен танк, движется по трассе.

В комментариях пользователи предположили, что технику везут к 9 Мая. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, почему жители Нижневартовска слышат военные самолеты. Власти пояснили, что над городом проходит трасса военных самолетов, и именно они доставляют жителям неудобство своим гулом.

Очевидцы утверждают, что технику везли в сторону Сургута
Фото:

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На трассе в районе Сургута жители заметили, как грузовик везет в сторону города танк. Фотографией с места событий очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». «По трассе в сторону Сургута обогнал», — пишет один из водителей в группе «Местоположение ДПС Сургут». К публикации автор приложил фото, на котором видно как грузовик, на который погружен танк, движется по трассе. В комментариях пользователи предположили, что технику везут к 9 Мая. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, почему жители Нижневартовска слышат военные самолеты. Власти пояснили, что над городом проходит трасса военных самолетов, и именно они доставляют жителям неудобство своим гулом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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