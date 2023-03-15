РБК: в Подмосковье задержали вооруженного мужчину, назвавшегося бойцом ЧВК «Вагнер»

В Московской области (Одинцовский район) полиция задержала мужчину, у которого в машине находились два автомата. Сам он заявил, что состоит в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
«25-летнего мужчину остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. В багажнике машины лежали два автомата АКМС и 30 патронов к ним», — рассказал источник СМИ. Уточняется, что задержанный заявил, что заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и участвовал в спецоперации на Украине.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» ответили, что представители компании в милицию Одинцовского района не выезжали. Основатель военной компании Евгений Пригожин подчеркнул, что после проверки подозреваемого по своему учету, выяснилось, что тот никогда не состоял в рядах «Вагнер». Пригожин пообещал дать дополнительную информацию, как только увидит задержанного мужчину лично.
Обновлено в 20:43: в ЧВК «Вагнер» подтвердили, что задержанный мужчина никогда не состоял в компании. Основатель «Вагнер» Евгений Пригожин также уточнил, что бойцов из ЧВК любит народ и ненавидит НАТО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Помимо Вооруженных российских сил, в СВО также принимают участие добровольцы и члены ЧВК «Вагнер».
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