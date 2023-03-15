Бывшего вице-губернатора Курганской области Путин назначил главой Чукотки. Инсайд URA.RU подтвердился

16 марта 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов с 2019 по 2021 год занимал пост вице-губернатора Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее источники URA.RU из политтусовки заявляли, что Кузнецов возглавит один из регионов РФ, несмотря на то, что он находился на посту в ЛНР всего девять месяцев. «Как неоднократно заявлялось ранее, на освобожденные территории поехали, прежде всего, выпускники Высшей школы государственного управления, лидеры России и добровольцы. На данный момент резерв формируется из тех, кто прошел „школу“ работы в новых регионах РФ», — говорит инсайдер. Источники URA.RU утверждали, что Кузнецова назначат на пост губернатора одного из регионов РФ в связи с тем, что он в ЛНР показал свою эффективность и результативность. Владислав Кузнецов — выпускник программы подготовки кадрового резерва ВШГУ, так называемой «школы губернаторов». С января 2019 года по декабрь 2021 года Кузнецов находился на посту вице-губернатора Курганской области. До работы в регионе Кузнецов был избран депутатом госсобрания Башкирии. С 2013 года по февраль 2014 года он был директором полиэфирной цепочки ООО «СИБУР», с марта 2014 года занял должность директора обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия компании, после чего стал советником гендиректора в Москве. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова главой Чукотского автономного округа. До новой должности Кузнецов находился на посту зампредседателя правительства ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ. Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее источники URA.RU из политтусовки заявляли, что Кузнецов возглавит один из регионов РФ, несмотря на то, что он находился на посту в ЛНР всего девять месяцев. «Как неоднократно заявлялось ранее, на освобожденные территории поехали, прежде всего, выпускники Высшей школы государственного управления, лидеры России и добровольцы. На данный момент резерв формируется из тех, кто прошел „школу“ работы в новых регионах РФ», — говорит инсайдер. Источники URA.RU утверждали, что Кузнецова назначат на пост губернатора одного из регионов РФ в связи с тем, что он в ЛНР показал свою эффективность и результативность. Владислав Кузнецов — выпускник программы подготовки кадрового резерва ВШГУ, так называемой «школы губернаторов». С января 2019 года по декабрь 2021 года Кузнецов находился на посту вице-губернатора Курганской области. До работы в регионе Кузнецов был избран депутатом госсобрания Башкирии. С 2013 года по февраль 2014 года он был директором полиэфирной цепочки ООО «СИБУР», с марта 2014 года занял должность директора обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия компании, после чего стал советником гендиректора в Москве. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова главой Чукотского автономного округа. До новой должности Кузнецов находился на посту зампредседателя правительства ЛНР.