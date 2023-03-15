Путин назначил нового главу Чукотского автономного округа

Президент России Владимир Путин назначил бывшего первого зампреда правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Об этом говорится в соответствующем указе.
«Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности Губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Чукотского автономного округа», — гласит текст указа, опубликованного на официальном сайте президента РФ. Этим же документом принята отставка губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича «по собственному желанию».
Ранее Кузнецов занимал пост заместителя председателя правительства ЛНР. Он является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Источники URA.RU сообщили, что на данный момент резерв Высшей школы государственного управления формируется из тех, кто прошел «школу» работы в новых регионах РФ.
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Президент России Владимир Путин назначил бывшего первого зампреда правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Об этом говорится в соответствующем указе. «Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности Губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Чукотского автономного округа», — гласит текст указа, опубликованного на официальном сайте президента РФ. Этим же документом принята отставка губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича «по собственному желанию». Ранее Кузнецов занимал пост заместителя председателя правительства ЛНР. Он является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Источники URA.RU сообщили, что на данный момент резерв Высшей школы государственного управления формируется из тех, кто прошел «школу» работы в новых регионах РФ.