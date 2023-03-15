15 марта 2023

В Госдепе возмутились принятым Путиным решением по ДСНВ

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Администрация Джо Байдена считает приостановку России в ДСНВ недействительной Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Администрация президента США Джо Байдена считает приостановку России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительной. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«Объявленная российская приостановка участия в ДСНВ является юридически недействующей. В этой связи с Россией по золотой валюте обязательства в соответствии с договором», — следует из документа. По мнению Вашингтона, Россия должна выполнять положения договора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию о приостановке ДСНВ. Позже РФ официально уведомила США о таком решении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что такое решение расстраивает альянс, пишет телеканал 360. В Кремле отметили, что послание Путина стало чувствительной информацией для Запада. Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс обратился к российскому лидеру с просьбой не начинать ядерную войну. По мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, США поплатились за антироссийскую политику, передает RT.

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Администрация президента США Джо Байдена считает приостановку России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) недействительной. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. «Объявленная российская приостановка участия в ДСНВ является юридически недействующей. В этой связи с Россией по золотой валюте обязательства в соответствии с договором», — следует из документа. По мнению Вашингтона, Россия должна выполнять положения договора. Ранее президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию о приостановке ДСНВ. Позже РФ официально уведомила США о таком решении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что такое решение расстраивает альянс, пишет телеканал 360. В Кремле отметили, что послание Путина стало чувствительной информацией для Запада. Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс обратился к российскому лидеру с просьбой не начинать ядерную войну. По мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, США поплатились за антироссийскую политику, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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