Песков прокомментировал реакцию Запада на послание Путина

Песков: послание Путина стало чувствительной информацией для Запада

28 февраля 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Послание Путина стало чувствительной информацией для Запада, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало чувствительной информацией для Запада. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Судя по тому, что в течение часа после того, как мир услышал решение президента, мы стали свидетелями официальных заявлений и генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга], и госдепартамента, и из Белого Дома, конечно, это была чувствительная для них информация», — рассказал Песков в интервью изданию «Известия». Он также добавил, что Запад намеренно не хочет слышать слова Путина. Президент РФ обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ 21 февраля. В нем он заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что такое решение РФ расстраивает Североатлантический альянс, пишет 360. А секретарь госдепа США Нед Прайс попросил Путина не начинать ядерную войну.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало чувствительной информацией для Запада. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Судя по тому, что в течение часа после того, как мир услышал решение президента, мы стали свидетелями официальных заявлений и генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга], и госдепартамента, и из Белого Дома, конечно, это была чувствительная для них информация», — рассказал Песков в интервью изданию «Известия». Он также добавил, что Запад намеренно не хочет слышать слова Путина. Президент РФ обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ 21 февраля. В нем он заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что такое решение РФ расстраивает Североатлантический альянс, пишет 360. А секретарь госдепа США Нед Прайс попросил Путина не начинать ядерную войну.