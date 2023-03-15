Пермячку, которая сняла порчу с пенсионерки за 650 тысяч рублей, осудили на несколько лет

16 марта 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Пермячку осудили на три года и два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Краснокамска (Пермский край), которая притворилась врачом и под видом снятия порчи украла у пенсионерки 650 тысяч рублей, осудили на три года и два месяца. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима», — говорится в документе. Виновная с соучастницей притворились врачами и пришли к пенсионерке, сказав ей, что на ней порча, которую нужно снять. Таким образом женщины получили от пенсионерки 650 тысяч рублей. После снятия «порчи» подсудимая завернула деньги в платок и велела положить их в шкаф и не трогать три дня. Проводив мошенниц, пенсионерка обнаружила, что в платке лежат разорванные куски бумаги, после чего обратилась в полицию. Ранее URA.RU писало, что в Краснокамске мошенницы украли у 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. Полиции удалось задержать одну из мошенниц, а вторая находится в розыске.

Жительницу Краснокамска (Пермский край), которая притворилась врачом и под видом снятия порчи украла у пенсионерки 650 тысяч рублей, осудили на три года и два месяца. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима», — говорится в документе. Виновная с соучастницей притворились врачами и пришли к пенсионерке, сказав ей, что на ней порча, которую нужно снять. Таким образом женщины получили от пенсионерки 650 тысяч рублей. После снятия «порчи» подсудимая завернула деньги в платок и велела положить их в шкаф и не трогать три дня. Проводив мошенниц, пенсионерка обнаружила, что в платке лежат разорванные куски бумаги, после чего обратилась в полицию. Ранее URA.RU писало, что в Краснокамске мошенницы украли у 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. Полиции удалось задержать одну из мошенниц, а вторая находится в розыске.