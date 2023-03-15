15 марта 2023

Пермячку, которая сняла порчу с пенсионерки за 650 тысяч рублей, осудили на несколько лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Пермячку осудили на три года и два месяца Фото:

Жительницу Краснокамска (Пермский край), которая притворилась врачом и под видом снятия порчи украла у пенсионерки 650 тысяч рублей, осудили на три года и два месяца. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима», — говорится в документе.

Виновная с соучастницей притворились врачами и пришли к пенсионерке, сказав ей, что на ней порча, которую нужно снять. Таким образом женщины получили от пенсионерки 650 тысяч рублей. После снятия «порчи» подсудимая завернула деньги в платок и велела положить их в шкаф и не трогать три дня. Проводив мошенниц, пенсионерка обнаружила, что в платке лежат разорванные куски бумаги, после чего обратилась в полицию.

Ранее URA.RU писало, что в Краснокамске мошенницы украли у 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. Полиции удалось задержать одну из мошенниц, а вторая находится в розыске.

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Жительницу Краснокамска (Пермский край), которая притворилась врачом и под видом снятия порчи украла у пенсионерки 650 тысяч рублей, осудили на три года и два месяца. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима», — говорится в документе. Виновная с соучастницей притворились врачами и пришли к пенсионерке, сказав ей, что на ней порча, которую нужно снять. Таким образом женщины получили от пенсионерки 650 тысяч рублей. После снятия «порчи» подсудимая завернула деньги в платок и велела положить их в шкаф и не трогать три дня. Проводив мошенниц, пенсионерка обнаружила, что в платке лежат разорванные куски бумаги, после чего обратилась в полицию. Ранее URA.RU писало, что в Краснокамске мошенницы украли у 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. Полиции удалось задержать одну из мошенниц, а вторая находится в розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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